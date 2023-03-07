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Топові пародії Юрія Великого з "Кварталу 95" за рік повномасштабної війни

7 березня 2023 19:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Топ-пародій Юрія Великого з Кварталу 95
Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий в одній з пародій
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий тішить українців пародіями на тих, хто підтримує криваву політику кремля. Телезірка вже не раз висміював й диктаторів путіна та лукашенка. Великий миттєво реагує на резонансні новини. На його YouTube каналі відео з’являються щотижня. 

Новини.LIVE розкаже про найпопулярніші пародії актора, які він зробив за понад рік повномасштабної війни. 

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Пародія на російську "туристку"

Це відео стало найпопулярнішим на YouTube каналі Юрія Великого. Воно набрало 3 млн 700 тисяч переглядів та майже 19 тисяч коментарів. В ньому актор спародіював росіянку, яка бідкалася у машині, що не хоче їхати з окупованого Криму, де в Алушті так добре влаштувалася і жила як "у своєму домі".

"Ми з чоловіком корінні кримчани, мешкаємо тут від 2014 року. Ледь знайшли в Алушті квартиру, там мешкали кримськотатарські пенсіонери. Ми ж чисто по-людськи настукали на них у ФСБ, їх кудись забрали та вивезли. А ми знову ж таки, чисто по-людськи почали за квартирою доглядати, навіть документи на себе переоформили, по-людськи", — обіграв втечу росіянки Великий.

Пародія на путініста Кучеру та Дудя

Юрій Великий показав власну версію інтерв’ю пропагандиста, російського шоумена Оскара Кучери, яке він дав "іноагенту" Юрію Дудю. Відео набрало 3 млн 660 тисяч переглядів та понад 16 тисяч коментарів. 

Актор студії "Квартал 95" розповів, що перш ніж зняти пародію, тричі передивлявся одіозне інтерв’ю. Перший раз — для загального розвитку, вдруге — вивчаючи Кучеру, третій — придивлявся до Дудя.  На це у Юрія Великого пішло майже чотири дні.

"Напевно, всі вже бачили (або хоча б чули) про найкрутіше інтерв'ю, яке Юрій Дудь взяв у Оскара Кучери. Не писатиму свої відчуття від побаченого, вони збігаються з більшістю адекватної аудиторії. Скажу лише, що Дудь — красень", — резюмував актор "Квартал 95".

Путініст приїхав на зйомку в футболці "Раневська" відомого українського бренду одягу Benya & Zubrik, який був заснований у 2015 році двома одеситами. 

Інтерв’ю з матір’ю окупантів

Минулого року в соцмережах завірусилось відео матері російських окупантів, яка проводжала на війну в Україну двох синів. Юрій Великий обіграв і цю ситуацію. У підсумку — не прогадав. Пародія на жінку займає третю сходинку на його YouTube каналі (3 млн 15 тисяч переглядів). 

"Чого чекаєте від спецоперації?", — запитує по сюжету журналіст в кадрі у щасливої матері терористів. "Дві лади чекаю", — відповідає жінка. "А якщо з ними там щось станеться, що робити будете?", — продовжує журналіст. "Нових буду народжувати! Наше прізвище Іванови. Будуть в Іванових два нових Іванови", — у стилі багатьох російських матерів відповіла пародійна жінка. 

Також, понад два мільйони переглядів за понад рік повномасштабної війни набрали відео про допит зрадника Віктора Медведчука, спілкування окупантів з родичами та пародія на одіозного українського нардепа Миколу Тищенка, який відправився в турне азійськими країнами. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зірка студії "Квартал 95" висміяв пенсіонерів з "загонів путіна", які обурились на президента США Джо Байдена. Черговим хітом Юрія Великого стало креативне висміювання конфлікту між фінансистом "Вагнера" Євгеном Пригожиним і ексватажком бойовиків Ігорем Гіркіним.

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