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Третий эпизод сериала "Последние из нас" установил новый рекорд: такого не было у "Дома дракона"

31 января 2023 22:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сериал на основе игры The Last of Us установил новый рекорд
Сериал "Последние из нас", основанный на видеоигре 2013 года The Last of Us, установил рекорд кабельной телесети HBO
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На прошлой неделе сериал "Последние из нас", основанный на видеоигре 2013 года The Last of Us, установил рекорд кабельной телесети HBO. Второй эпизод шоу посмотрело больше зрителей, чем первый. Однако аналитиков и кинопродюсеров приятно удивили показатели третьей серии.

Об этом пишет издание Variety.

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Подробности

По данным ведущей международной публичной маркетинговой компании Nielsen и телеканала HBO, третий эпизод сериала "Последние из нас" в день премьеры просмотрели 6 млн 400 тысяч зрителей. Это примерно на 30% больше, чем аудитория первого эпизода, которая составила 4 млн 700 тысяч. И на 12% больше, чем аудитория второго, который за первые сутки посмотрело 5 млн 700 тысяч зрителей.

Таким образом, сериалу удалось установить новый рекорд для сети HBO. Общая аудитория шоу в это время составляет 21 млн 300 тысяч человек. HBO уже имеет четыре сериала в разных жанрах, которые привлекли более 15 миллионов человек. Кроме "Последние из нас", это "Дом дракона", "Белый лотос" и "Эйфория".

Кстати, показатели приквела "Игры престолов", шоу "Дом дракона" начали падать от второй серии. Так что динамика у нового сериала о постапокалиптическом мире более обнадеживающая.

Впрочем, третий эпизод The Last of Us, рассказывающий о жизни Билла и Фрэнка, обрадовал кинобоссов не на все 100 процентов. Зрителям эта серия понравилась меньше всего. Что может привести к падению просмотров следующего эпизода.

Средняя оценка третьей серии на киносайте IMDB оказалась заметно ниже, чем у предыдущих — 8,2 балла (первые две получили 9,2 и 9,3 балла соответственно).

О чем сериал

Сюжет шоу рассказывает историю контрабандиста Джоэла. Он должен сопровождать девушку-подростка Элли в путешествии из-за постапокалиптических руин США. Уже 20 лет длится эпидемия — человек, заражающийся паразитическим грибком, превращается в зомби. Выжившие вынуждены прятаться в изолированных карантинных зонах и зарабатывать чем-либо, чтобы получить купон, за который можно хоть что-то купить для своего существования.

Главные роли сыграли американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль и британская актриса Белла Ремс.

Напомним, ранее мы писали, что исполнительница роли Данерис Таргариен в сериале HBO "Игра престолов", британская актриса Эмилия Кларк, заявила, что она не смотрела приквел "Дом дракона" и объяснила, почему не собирается этого делать и дальше.

Также мы рассказывали, что Twitter звезды сериала "Ферзевый гамбит", американской актрисы Ани Тейлор-Джой, был взломан.

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