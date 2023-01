Серіал на основі гри The Last of Us встановив новий рекорд

Cеріал "Останні з нас", який заснований на відеогрі 2013 року The Last of Us, встановив рекорд кабельної телемережі HBO

Минулого тижня серіал "Останні з нас", який заснований на відеогрі 2013 року The Last of Us, встановив рекорд кабельної телемережі HBO. Другий епізод шоу подивилось більше глядачів, аніж перший. Однак, аналітиків та кінопродюсерів приємно здивували показники третьої серії.

Про це пише видання Variety.

Деталі

За даними провідної міжнародної публічної маркетингової компанії Nielsen і телеканалу HBO, третій епізод серіалу "Останні з нас" у день прем'єри переглянули 6 млн 400 тисяч глядачів. Це приблизно на 30% більше, ніж аудиторія першого епізоду, яка склала 4 млн 700 тисяч. І на 12% більше, ніж аудиторія другого, який за першу добу подивилося 5 млн 700 тисяч глядачів.

Таким чином серіалу вдалося встановити новий рекорд для мережі HBO. Загальна аудиторія шоу тим часом становить 21 млн 300 тисяч людей. HBO вже має чотири серіали в різних жанрах, які залучили понад 15 мільйонів людей. Крім "Останні з нас", це "Дім дракона", "Білий лотос" та "Ейфорія".

До речі, показники приквелу "Гри престолів", шоу "Дім дракона" почали падати від другої серії. Так що динаміка у нового серіалу про постапокаліптичний світ більш обнадійлива.

Втім, третій епізод The Last of Us, який розповідає про життя Білла та Френка, порадував кінобосів не на всі 100 відсотків. Глядачам ця серія сподобалась найменше. Що може призвести до падіння показників переглядів наступного епізоду.

Середня оцінка третьої серії на кіносайті IMDB виявилася помітно нижчою, ніж у попередніх — 8,2 бала (перші дві отримали 9,2 та 9,3 бала відповідно).

Про що серіал

Сюжет шоу розповідає історію контрабандиста Джоела. Він має супроводжувати дівчину-підлітка Еллі у подорожі через постапокаліптичні руїни США. Уже 20 років триває епідемія — людина, яка заражається паразитичним грибком, перетворюється на зомбі. Ті, хто вижив, вимушені ховатися в ізольованих карантинних зонах і заробляти будь-чим, щоб отримати купон, за який можна бодай щось купити для свого існування.

Головні ролі заграли американський актор чилійського походження Педро Паскаль та британська акторка Белла Ремс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що виконавиця ролі Данерис Таргарієн в серіалі HBO "Гра престолів", британська акторка Емілія Кларк, заявила, що вона не дивилась приквел "Дім дракона" і пояснила, чому не збирається цього робити й надалі.

Також ми розповідали, що Twitter зірки серіалу "Ферзевий гамбіт", американської акторки Ані Тейлор-Джой, було зламано.