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Это конец? The Weeknd "убил" свой сценический псевдоним и сменил имя

17 мая 2023 14:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
The Weeknd сменил свое имя – как теперь он себя называет
Канадский певец The Weeknd в своем клипе. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный канадский певец и автор песен The Weeknd решил отказаться от своего псевдонима. Известно, что популярный исполнитель сменил свое имя на Эйбел Тесфайе (Abel Tesfaye) из–за того, что хочет "переродиться" и "убить" сценический псевдоним.

Об этом сообщает портал "Independent"

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Легендарный певец впервые выпустил свои песни в конце 2010 года, но сначала никто не знал, что представляет собой The Weeknd. Уже в 2017 году канадский певец и продюсер эфиопского происхождения занял первое место в рейтинге Forbes 30, как одна из самых высокооплачиваемых звезд в возрасте младше 30 лет.

За свою музыкальную карьеру канадский исполнитель выиграл четыре премии Грэмми и выпустил более 45 песен. Кроме того, легендарный The Weeknd за свою музыкальную карьеру также побил множество различных музыкальных рекордов.

А недавно он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый популярный певец в мире, имеющий наибольшее количество ежемесячных слушателей на сервисе Spotify.

Но теперь он решил отказаться от сценического псевдонима и изменил во всех своих социальных сетях свое имя. Теперь он называет себя Эйбелом Тесфаем (Abel Tesfaye). По словам артиста, он решил покончить со своим псевдонимом и заново "переродиться".

Twitter The Weeknd
Новое имя The Weeknd в социальной сети. Фото: скриншот с Twitter

Канадский певец даже обратился к своим поклонникам с вопросом о его новом имени. Этот твит быстро набрал более 100 тысяч лайков от его почитателей.

"ABEL, официально известный как The Weeknd?", – обратился к своим поклонникам канадский исполнитель.

Известный артист заявил, что сейчас проходит путь катарсиса и хочет "закрыть главу The Weeknd".

"Я сейчас прохожу путь катарсиса. Я приближаюсь к месту и времени, когда я готовлюсь закрыть главу The Weeknd", – утверждает известный исполнитель.

Напомним, мы писали о том, что легендарный канадский певец The Weeknd выпустил новый клип с обнаженными телами.

Ранее мы рассказывали о том, что известный певец The Weeknd отказался от номинации на "Грэмми".

Также мы сообщали о том, что канадский артист The Weeknd рассказал о зависимости от наркотических препаратов.

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