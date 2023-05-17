The Weeknd змінив своє ім'я – як тепер він себе називає

Канадський співак The Weeknd у своєму кліпі. Фото: скріншот з YouTube

Відомий канадський співак та автор пісень The Weeknd вирішив відмовитися від свого псевдоніму. Відомо, що популярний виконавець змінив своє ім’я на Ейбел Тесфає (Abel Tesfaye) через те, що хоче "переродитися" та "вбити" сценічний псевдонім.

Про це повідомляє портал "Independent"

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Легендарний співак вперше випустив свої пісні наприкінці 2010 року, але спочатку ніхто не знав, що собою представляє The Weeknd. Вже у 2017 році канадський співак та продюсер ефіопського походження посів перше місце у рейтингу Forbes 30, як один з найбільш високооплачуваних зірок у віці молодше за 30 років.

За свою музичну кар’єру канадський виконавець виграв чотири премії Греммі та випустив більше 45 пісень. Крім того, легендарний The Weeknd за свою музичну кар’єру також побив велику кількість різних музичних рекордів.

А нещодавно він потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найпопулярніший співак у світі, який має найбільшу кількість щомісячних слухачів на сервісі Spotify.

Але тепер він вирішив відмовитися від свого сценічного псевдоніму та змінив у всіх своїх соціальних мережах своє ім’я. Тепер він називає себе Ейбел Тесфає (Abel Tesfaye). За словами артиста, він вирішив покінчити зі своїм псевдонімом та наново "переродитися".

Нове ім'я The Weeknd в соціальній мережі. Фото: скріншот з Twitter

Канадський співак навіть звернувся до своїх шанувальників із запитанням про його нове ім’я. Цей твіт швидко набрав понад 100 тисяч лайків від його шанувальників.

"ABEL, офіційно відомий як The Weeknd?", – звернувся до своїх шанувальників канадський виконавець.

ABEL formally known as The Weeknd ? — Abel Tesfaye (@theweeknd) April 3, 2022

Відомий артист заявив, що зараз він проходить шлях катарсису та хоче "закрити главу The Weeknd".

"Я зараз проходжу шлях катарсису. Я наближаюся до місця і часу, коли я готуюся закрити главу The Weeknd", – стверджує відомий виконавець.

Нагадаємо, ми писали про те, що легендарний канадський співак The Weeknd випустив новий кліп з оголеними тілами.

Раніше ми розповідали про те, що відомий співак The Weeknd відмовився від номінації на "Греммі".

Також ми повідомляли про те, що канадський артист The Weeknd розповів про залежність від наркотичних препаратів.