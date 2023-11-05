Цыгановы пытались выдать обыски за розыгрыш — пранкеры опровергли причастность

Вадим и Виктория Цыгановы. Фото: росСМИ

Российская певица Виктория Цыганова и ее муж поэт Вадим Цыганов заявили, что сообщения об обысках в их доме были розыгрышем с участием известных в РФ пранкеров Лексуса и Вована. Однако сами блоггеры эту информацию опровергли.

Об этом рассказывают росСМИ.

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Спасибо за профессиональный розыгрыш

К российской певице Виктории Цыгановой стражи порядка пришли с обысками. Причиной тому могло стать недавнее интервью для Юрия Дудя.

В нем Цыгановы рассказывали о поддержке армии РФ и действиях Путина. Однако также они не раз говорили, что "Путина обманули". Это могло стать причиной обысков.

Накануне Цыганов обвинял в происходящем Ксению Собчак.

А сегодня на канале Виктории появилось видео, где Вадим благодарит российского пранкера Лексуса за розыгрыш по телефону. Он хвалил юмориста, называл его идею "гениальной" и говорил, что обожает его.

Однако очень скоро после публикации данного видео сами пранкеры Вован и Лексус опровергли свою причастность к происходящему.

На самом деле в разговоре Цыганов благодарит Лексуса за пранк с премьер-министром Италии Джорджи Мэлони, а не за фейки об обыске, написали пранкеры в своем канале.

Напомним, ранее мы писали, что у российской певицы Виктории Цыгановой проводят обыски.

Также мы сообщали, что советник Джорджи Мэлони подал в отставку после звонка пранкеров из РФ.