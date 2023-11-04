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В російської співачки Вікторії Циганової проводять обшуки — її чоловік звинуватив в усьому Собчак

4 листопада 2023 21:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Обшуки у Вікторії Циганової — що відомо станом на зараз
Вікторія та Вадим Циганови. Фото: StarHit
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

До російської співачки Вікторії Циганової правоохоронці прийшли з обшуками. Причиною цього могло стати нещодавнє інтерв'ю для Юрія Дудя.

Про обшуки заявив чоловік Циганової в її телеграм-каналі.

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Що розповів чоловік співачки

За його словами, до них додому прийшли з обшуками, тому зараз він хоче здійснити декілька дзвінків, аби вирішити це питання.

"Взагалі не можу говорити. До нас прийшли з обшуками. Я постараюся зараз зробити буквально декілька дзвінків. Якщо в когось є можливість зв'язатися з АП (адміністрація президента. — Ред.), щоб швидко... я зараз передам номер", — сказав він під час відео.

Під відео він написав, що на них "настукала Собчак".

обшуки у подружжя Циганових в РФ
Скриншот допису з телеграм-каналу Вікторії Циганової

Причини обшуків

Зазначимо, що нещодавно подружжя Циганових дало інтерв'ю відомому російському журналісту Юрію Дудю. В ньому вони розповідали про підтримку армії РФ та дій Путіна.

Проте під час нього Циганови не один раз говорили про те, що "Путіна обдурили". Це і могло стати причиною обшуків.

Після чого співачка опублікувала інтерв'ю у себе в соцмережах та наголосила, що відео змонтували за допомогою нейромереж, пишуть російські ЗМІ.

Під час розмови з російським виданням RTVI чоловік Циганової попросив написати, що все інтерв'ю було створено за допомогою нейромереж.

"Напишіть, щоб було цікаво, що це все нейромережа, як сказав Пригожин. Напишіть ці мої слова — і у вас буде більше переглядів, і у мене. Скажіть, що Циганов наприкінці сказав: "Це все нейромережа". А я дійсно це кажу. Ось реально: нас до цього привела нейромережа, цифра. Ми будемо скаржитися на цю нейромережу", — зазначив він. 

Що відомо про подружжя

За інформацією "УНІАН", з початку повномасштабної війни Вікторія Циганова почала разом з чоловіком підтримувати дії Путіна в Україні. Разом зі своїм чоловіком-композитором вона випускає "патріотичні" пісні, де співає про війну та російських окупантів. 

В неї був випущений трек "гімн" для ПВК "Вагнер". Співачка називає окупантів "захисниками", які прийшли на українську територію лише, щоб вбивати та знущатися з мирних жителів. 

"Ідея народилася, тому що "Вагнер" дуже добре воює. Пригожин написав, що класна пісня", — зазначала вона раніше під час одного із інтерв'ю. 

Нагадаємо, раніше російська співачка Алла Пугачова, яка переїхала після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну з Московської області до Ізраїлю, повернулась на батьківщину. З'явились фото та відео з її приїзду. 

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