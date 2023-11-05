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Циганови намагалися видати обшуки за розіграш — пранкери спростували причетність

5 листопада 2023 17:10
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Циганови намагалися видати обшуки за розіграш — пранкери спростували причетність
Вадим та Вікторія Циганови. Фото: росЗМІ
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Російська співачка Вікторія Циганова і її чоловік поет Вадим Циганов заявили, що повідомлення про обшуки в їхньому будинку були розіграшем за участю відомих у РФ пранкерів Лексуса і Вована. Проте самі блогери цю інформацію спростували. 

Про це розповідають росЗМІ.

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До російської співачки Вікторії Циганової правоохоронці прийшли з обшуками. Причиною цього могло стати нещодавнє інтерв'ю для Юрія Дудя.

В ньому Циганови розповідали про підтримку армії РФ та дій Путіна. Проте також вони не один раз говорили, що "Путіна обдурили". Це і могло стати причиною обшуків.

Напередодні Циганов звинувачував в тому, що відбувається Ксенію Собчак. 

А сьогодні на каналі Вікторії з'явилося відео, де Вадим дякує російському пранкеру Лексусу за розіграш по телефону. Він хвалив гумориста, називав його ідею "геніальною" і казав, що обожнює його. 

 

Проте дуже скоро після публікації даного відео самі пранкери Вован і Лексус спростували свою причетність до того, що відбувається.

Насправді у розмові Циганов дякує Лексусу за пранк із прем'єр-міністром Італії Джорджи Мелоні, а не за фейки про обшук, написали пранкери у своєму каналі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в російської співачки Вікторії Циганової проводять обшуки. 

Також ми повідомляли, радник Джорджи Мелоні подав у відставку після дзвінка пранкерів з РФ.

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