Цукерберг предложил Маску дату поединка: владелец Twitter игнорирует

Американский миллиардер Марк Цукерберг. Фото: Google

Появились новые подробности предстоящего поединка между основателем SpaceX, Tesla Илоном Маском и главой компании Meta (Facebook, Instagram) Марком Цукербергом. Последний предложил дату поединка.

Это он сделал в своей новой соцсети Threads.

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Дата звездного поединка

Цукерберг предложил устроить поединок уже 26 августа. По словам миллиардера, он определился с датой сразу после того, как Илон Маск бросил ему вызов. Впрочем, одиозный владелец Tesla, Twitter и других компаний игнорирует Марка.

"Я готов сегодня. Я предложил 26 августа, когда он впервые вызвал, но он не подтвердил. Не задерживая свое дыхание", — написал Цукерберг.

Он добавил скриншот твита Маска, в котором тот утверждает, что, несмотря на нехватку времени, готовится к поединку. В свою очередь Цукерберг дописал еще одну публикацию в своей соцсети, в которой отметил: "Я люблю этот вид спорта и буду продолжать соревноваться с людьми, которые тренируются, что бы здесь ни происходило".

Скриншот: Threads/@zuck

До этого локацией для предстоящего боя миллиардеры называли Лас-Вегас (США). Там часто проходят поединки UFC (Ultimate Fighting Championship — Абсолютный бойцовский чемпионат).

Напомним, ранее мы писали, что итальянские власти предложили Колизей для боя между Маском и Цукербергом. Также мы рассказывали, что Илон Маск анонсировал прямой эфир поединка в своей соцсети.