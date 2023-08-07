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Цукерберг запропонував Маску дату поєдинку: власник Twitter ігнорує

7 серпня 2023 08:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Цукерберг запропонував Маску дату поєдинку: власник Twitter ігнорує
Американський мільярдер Марк Цукерберг. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

З’явились нові подробиці майбутнього поєдинку між засновником SpaceX, Tesla Ілоном Маском та голови компанії Meta (Facebook, Instagram) Марком Цукербергом. Останній запропонував дату двобою. 

Це він зробив у своїх новій соцмережі Threads.

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Цукерберг запропонував влаштувати двобій вже 26 серпня. За словами мільярдера, він визначився з датою одразу після того, як Ілон Маск кинув йому виклик. Втім одіозний власник Tesla, Twitter та інших компаній ігнорує Марка. 

"Я готовий сьогодні. Я запропонував 26 серпня, коли він вперше викликав, але він не підтвердив. Не затримуючи власне дихання", — написав Цукерберг.

Він додав скриншот твіту Маска, в якому той стверджує, що попри брак часу, готується до двобою. Своєю чергою Цукерберг дописав ще один публікацію у своїй соцмережі, в якій зазначив: "Я люблю цей вид спорту і буду продовжувати змагатися з людьми, які тренуються, що б тут не відбувалося".

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Скриншот: Threads/@zuck

До цього локацією для майбутнього бою мільярдери називали Лас-Вегас (США). Саме там часто проходять поєдинки UFC (Ultimate Fighting Championship — Абсолютний бійцівський чемпіонат).

Нагадаємо, раніше ми писали, що італійська влада запропонувала Колізей для бою між Маском та Цукербергом. Також ми розповідали, що Ілон Маск анонсував прямий ефір поєдинку у своїй соцмережі.

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