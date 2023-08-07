Цукерберг запропонував Маску дату поєдинку: власник Twitter ігнорує

Американський мільярдер Марк Цукерберг. Фото: Google

З’явились нові подробиці майбутнього поєдинку між засновником SpaceX, Tesla Ілоном Маском та голови компанії Meta (Facebook, Instagram) Марком Цукербергом. Останній запропонував дату двобою.

Це він зробив у своїх новій соцмережі Threads.

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Цукерберг запропонував влаштувати двобій вже 26 серпня. За словами мільярдера, він визначився з датою одразу після того, як Ілон Маск кинув йому виклик. Втім одіозний власник Tesla, Twitter та інших компаній ігнорує Марка.

"Я готовий сьогодні. Я запропонував 26 серпня, коли він вперше викликав, але він не підтвердив. Не затримуючи власне дихання", — написав Цукерберг.

Він додав скриншот твіту Маска, в якому той стверджує, що попри брак часу, готується до двобою. Своєю чергою Цукерберг дописав ще один публікацію у своїй соцмережі, в якій зазначив: "Я люблю цей вид спорту і буду продовжувати змагатися з людьми, які тренуються, що б тут не відбувалося".

Скриншот: Threads/@zuck

До цього локацією для майбутнього бою мільярдери називали Лас-Вегас (США). Саме там часто проходять поєдинки UFC (Ultimate Fighting Championship — Абсолютний бійцівський чемпіонат).

Нагадаємо, раніше ми писали, що італійська влада запропонувала Колізей для бою між Маском та Цукербергом. Також ми розповідали, що Ілон Маск анонсував прямий ефір поєдинку у своїй соцмережі.