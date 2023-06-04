Автор Масяни объяснил, почему выпустил серию о бомбардировках Санкт-Петербурга

Фрагмент из мультфильма "Масяня". Скриншот: YouTube/Masyanyas

Во время полномасштабной войны российский мультипликатор Олег Куваев, который долгое время живет в Израиле, презентовал немало эпизодов мультсериала "Масяня", где осуждает кровавую политику Кремля. В одной из серий, которая только в YouTube набрала более 5 млн просмотров, показывается бомбардировка вымышленного города Санкт-Мариуборга. Создатель Масяни дал такое название не случайно.

Об этом сообщает издание "Цензор. Нет".

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По словам Куваева, именно этот эпизод мультфильма был адресован в основном россиянам. Для режиссера одним из шоков были даже не бомбардировки, а "пофигизм" со стороны населения страны-террориста. Что оно не вышло на улицы, не протестовало.

"Я еще понимаю империалиста, в нем хоть какая-то логика есть. Он решил захватить новую территорию, он живет в средневековье. Это типа нормально. Мы проходили все это в курсе средневековой истории. Но эти люди, которые поддерживают? Такого, по моему мнению, даже в средние века не было. Тогда крестьянин хотел только обрабатывать свою землю. И чтобы от него отстали, и платить меньше налогов", — сказал режиссер.

В мультфильме показывают российский город Санкт-Петербург и реакцию его жителей на бомбардировки. Именно поэтому в придуманном названии присутствует украинский Мариуполь, который пока находится в оккупации. И который россияне уничтожили во время массированных обстрелов в прошлом году.

"Было желание передать происходящее так, чтобы они (россияне. — Ред.) почувствовали на своей шкуре, что такое реальная война. Потому что они, по моему мнению, просто не понимали, что происходит. У них телевизор, махание флагов, какая-то песня дебильная — возможно, для них и есть война? Поэтому нужно было взять то, что происходило в Мариуполе — и перенести это на мой родной город, в котором я родился и прожил большую часть жизни, Санкт-Петербург", — рассказал Куваев.

По его мнению, у него получилось достучаться до россиян: он получал от них сообщения, а власти пытались блокировать видео. Впрочем, как видим, война до сих пор продолжается. А россияне так и не выходят на Красную площадь.

Режиссер Олег Куваев. Фото: Google

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