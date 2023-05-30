"Нові відчуття": перелякана Собчак відреагувала на атаку Москви дронами

Російська блогерка Ксенія Собчак. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 30 травня, в російській столиці неспокійно. Москву атакували десятки безпілотників. Більшість з них пролетіли над елітними житловими районами Барвіха та Рубльовка. Через що місцеві знаменитості та олігархи не на жарт перелякалися. Серед них була і блогерка, яку називають лібералкою та опозиціонеркою, Ксенія Собчак.

У своєму Telegram-каналі вона прокоментувала фрагмент емоційного листування зі своїм другом.

Читайте також:

Собчак хвилюється

41-річна Собчак живе у закритому елітному районі на Рубльово-Успенському шосе Москви. У листуванні з другом, яке потрапило до мережі, вона розповідає, що з вікна свого маєтку бачила дим від вибухів. За її словами, звуки були гучними і в Барвисі.

"Прям поруч, шість вибухів з різницею в 10 хвилин. Це нові відчуття. Земля трясеться", — написала пропагандистка.

Листування Ксенії Собчак з другом. Скриншот: Telegram/Xysmela

Користувачі соцмереж пишуть, що це помста Собчак за те, що вона радіє ракетним обстрілам України та терору окупантів. На це путіністка миттєво відреагувала.

"Я не рада жодним дронам — ні в Москві, ні в Києві! І мене охоплює жах від того, що є багато людей, і тут і там, які раді, і хочуть нескінченного продовження", — написала пропагандистка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Москву атакував дрон з фонду "Помсти Ані Лорак". Також ми розповідали, що українські знаменитості відреагували на атаку окупантів на Київ вночі 30 травня.