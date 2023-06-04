Творець Масяні пояснив, чому випустив серію про бомбардування Санкт-Петербурга

Фрагмент з мультфільму "Масяня". Скриншот: YouTube/Masyanyas

Під час повномасштабної війни російський мультиплікатор Олег Куваєв, який довгий час живе в Ізраїлі, презентував чимало епізодів мультсеріалу "Масяня", в яких засуджує криваву політику Кремля. В одній з серій, яка лише в YouTube набрала понад 5 млн переглядів, показується бомбардування вигаданого міста Санкт-Маріуборгу. Творець Масяні дав таку назву невипадково.

Про це повідомляє видання "Цензор. Нет".

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За словами Куваєва, саме цей епізод мультфільму був адресований здебільшого росіянам. Для режисера одним із шоків були навіть не бомбардування, а "пофігізм" із боку населення країни-терориста. Що воно не вийшло на вулиці, не протестувало.

"Я ще розумію імперіаліста, у ньому хоч якась логіка є. Він вирішив захопити нову територію, він живе у середньовіччі. Це типу нормально. Ми проходили все це в курсі середньовічної історії. Але ці люди, які підтримують? Такого, на мою думку, навіть у середні віки не було. Тоді селянин хотів лише обробляти свою землю. І щоб від нього відстали, і платити менше податків", — сказав режисер.

У мультфільму показують російське місто Санкт-Петербург та реакцію його жителів на бомбардування. Саме тому у вигаданій назві присутній український Маріуполь, який поки що знаходиться в окупації. І який росіяни знищили під час масованих обстрілів минулого рокую

"Було бажання передати те, що відбувається так, щоб вони (росіяни. — Ред.) відчули на своїй шкурі, що таке реальна війна. Тому що вони, на мою думку, просто не розуміли, що відбувається. У них телевізор, махання прапорів, якась пісня дебільна — можливо, для них і є війна? Адже це зовсім не так. Тому треба було взяти те, що відбувалося в Маріуполі — і перенести це на моє рідне місто, в якому я народився і прожив більшу частину життя, Санкт-Петербург", — розповів Куваєв.

На його думку, в нього вийшло достукатися до росіян: він отримував від них повідомлення, а влада намагалась блокувати відео. Втім, як бачимо, війна й досі триває. А росіяни так і не виходять на Червону площу.

Режисер Олег Куваєв. Фото: Google

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