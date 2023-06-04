Творець Масяні пояснив, чому випустив серію про бомбардування Санкт-Петербурга
Під час повномасштабної війни російський мультиплікатор Олег Куваєв, який довгий час живе в Ізраїлі, презентував чимало епізодів мультсеріалу "Масяня", в яких засуджує криваву політику Кремля. В одній з серій, яка лише в YouTube набрала понад 5 млн переглядів, показується бомбардування вигаданого міста Санкт-Маріуборгу. Творець Масяні дав таку назву невипадково.
Про це повідомляє видання "Цензор. Нет".
Серії про бомбардування
За словами Куваєва, саме цей епізод мультфільму був адресований здебільшого росіянам. Для режисера одним із шоків були навіть не бомбардування, а "пофігізм" із боку населення країни-терориста. Що воно не вийшло на вулиці, не протестувало.
"Я ще розумію імперіаліста, у ньому хоч якась логіка є. Він вирішив захопити нову територію, він живе у середньовіччі. Це типу нормально. Ми проходили все це в курсі середньовічної історії. Але ці люди, які підтримують? Такого, на мою думку, навіть у середні віки не було. Тоді селянин хотів лише обробляти свою землю. І щоб від нього відстали, і платити менше податків", — сказав режисер.
У мультфільму показують російське місто Санкт-Петербург та реакцію його жителів на бомбардування. Саме тому у вигаданій назві присутній український Маріуполь, який поки що знаходиться в окупації. І який росіяни знищили під час масованих обстрілів минулого рокую
"Було бажання передати те, що відбувається так, щоб вони (росіяни. — Ред.) відчули на своїй шкурі, що таке реальна війна. Тому що вони, на мою думку, просто не розуміли, що відбувається. У них телевізор, махання прапорів, якась пісня дебільна — можливо, для них і є війна? Адже це зовсім не так. Тому треба було взяти те, що відбувалося в Маріуполі — і перенести це на моє рідне місто, в якому я народився і прожив більшу частину життя, Санкт-Петербург", — розповів Куваєв.
На його думку, в нього вийшло достукатися до росіян: він отримував від них повідомлення, а влада намагалась блокувати відео. Втім, як бачимо, війна й досі триває. А росіяни так і не виходять на Червону площу.
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