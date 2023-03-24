В дом беременной певицы Рианны ворвался неизвестный мужчина, чтобы позвать её замуж
В дом известной американской певицы Рианны пролез неизвестный мужчина. По информации TMZ, мужчина, намеревавшийся сделать предложение беременной Рианне, появился у ее дома, находившегося возможно в Беверли-Хиллз.
Об этом пишет Hola.
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Мужчина пробрался в дом беременной Рианны
Неизвестно, была ли Рианна дома вместе с ее партнером A$AP Rocky, или же находилась где-то еще. Охрана быстро остановила мужчину, который приехал из Южной Каролины. Он был одет в красный свитер Nike и не пытался скрыться.
После вызова полиции мужчина был задержан, наручники были надеты на него, и он был отвезен на допрос. Поскольку он не нарушал никаких законов, его попросили уйти и не возвращаться.
Согласно TMZ, не ясно, страдал ли мужчина проблемами психического здоровья.
Как оказалось, певица не в первый раз оказывается в такой ситуации. Еще в 2018 году мужчина по имени Эдуардо Леон якобы находился в ее доме в Лос-Анджелесе целый день, когда ее не было в городе. Он был арестован внутри и сказал полицейским, что пришел, чтобы заняться с ней интимной близостью.
Напомним, что в Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония награждения премии "Оскар", которую вручает американская академия кинематографических искусств и наук. Кроме объявления победителей, в той или иной номинации на сцене выступали музыканты. Среди них и американо-барбадосская певица Рианна, которая ожидает появления второго ребенка.