В дом беременной певицы Рианны ворвался неизвестный мужчина, чтобы позвать её замуж

Известная певица Рианна

В дом известной американской певицы Рианны пролез неизвестный мужчина. По информации TMZ, мужчина, намеревавшийся сделать предложение беременной Рианне, появился у ее дома, находившегося возможно в Беверли-Хиллз.

Об этом пишет Hola.

Мужчина пробрался в дом беременной Рианны

Неизвестно, была ли Рианна дома вместе с ее партнером A$AP Rocky, или же находилась где-то еще. Охрана быстро остановила мужчину, который приехал из Южной Каролины. Он был одет в красный свитер Nike и не пытался скрыться.

После вызова полиции мужчина был задержан, наручники были надеты на него, и он был отвезен на допрос. Поскольку он не нарушал никаких законов, его попросили уйти и не возвращаться.

Согласно TMZ, не ясно, страдал ли мужчина проблемами психического здоровья.

Как оказалось, певица не в первый раз оказывается в такой ситуации. Еще в 2018 году мужчина по имени Эдуардо Леон якобы находился в ее доме в Лос-Анджелесе целый день, когда ее не было в городе. Он был арестован внутри и сказал полицейским, что пришел, чтобы заняться с ней интимной близостью.

Напомним, что в Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония награждения премии "Оскар", которую вручает американская академия кинематографических искусств и наук. Кроме объявления победителей, в той или иной номинации на сцене выступали музыканты. Среди них и американо-барбадосская певица Рианна, которая ожидает появления второго ребенка.