У будинок вагітної співачки Ріанни увірвався невідомий чоловік, щоб покликати її заміж
До будинку відомої американської співачки Ріанни проліз невідомий чоловік. За інформацією TMZ, чоловік, який мав намір зробити пропозицію вагітній Ріанні, з'явився біля її будинку, який був у Беверлі-Хіллз.
Про це пише Hola.
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Чоловік пробрався до будинку вагітної Ріанни
Невідомо, чи була Ріанна вдома разом з її партнером A$AP Rocky, чи була десь ще. Охорона швидко зупинила чоловіка, який приїхав із Південної Кароліни. Він був одягнений у червоний светр Nike і не намагався втекти.
Після виклику поліції чоловіка було затримано, наручники були надіті на нього, і його відвезли на допит. Оскільки він не порушував жодних законів, його попросили піти та не повертатися.
Згідно з TMZ, не ясно, чи страждав чоловік на проблеми психічного здоров'я.
Як виявилося, співачка не вперше виявляється у такій ситуації. Ще у 2018 році чоловік на ім'я Едуардо Леон нібито перебував у її будинку у Лос-Анджелесі цілий день, коли її не було у місті. Він був заарештований усередині й сказав поліцейським, що прийшов, щоб зайнятися з нею інтимною близькістю.
Нагадаємо, що у Лос-Анджелесі відбулася 95-та церемонія нагородження премії "Оскар", яку вручає американська академія кінематографічних мистецтв та наук. Окрім оголошення переможців, у тій чи іншій номінації на сцені виступали музиканти. Серед них і американо-барбадоська співачка Ріанна, яка чекає на появу другої дитини.