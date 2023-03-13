Беременная Рианна выступила вживую на премии "Оскар-2023": видео и фото закулисья

Певица Рианна на премии "Оскар-2023"

В Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония награждения премии "Оскар", которую вручает американская академия кинематографических искусств и наук. Кроме объявления победителей, в той или иной номинации на сцене выступали музыканты. Среди них и американо-барбадосская певица Рианна, которая ожидает появления второго ребенка.

Новини.LIVE расскажет о звездном появлении на премии титулованной артистки.

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На красную дорожку "Оскар-2023", которая в этом году была цвета шампань, Рианна пришла в платье от бренда Alaia. Акцент в ней был сделан именно на живот певицы, недавно объявившей о своей второй беременности.

А вот уже на сцену Рианна вышла в другом образе с массивным драгоценным колье, перчатках и аксессуарах. Звезда впервые выступила на премии Оскар. В отличие от Супербоула, Рианна пела вживую. Она исполнила саундтрек Lift Me Up фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда".

Он стал первой песней, которую Рианна презентовала почти за емь лет. Ее певица записала в соавторстве с продюсером Людвигом Горанссоном, афробит-сенсором Темсом и режиссером Райаном Куглером. Простая и трогательная композиция о любви написана как дань памяти покойной звезде "Черной пантеры", американскому актеру Чедвику Боузману. Он умер в августе 2020 года от онкологии в возрасте 43 лет. Именно ему Рианна и посвятила свое выступление на премии.

Отметим, что победить в номинации "Лучшая оригинальная песня" Рианне не удалось. Премию "Оскар" получил саундтрек Naatu Naatu к самому дорогому фильму в истории Индии "RRR: Рядом ревет революция", производством которого занималась стриминговая платформа Netflix.

Напомним, ранее мы писали обо всех победителях нынешней премии "Оскар". Также мы рассказывали, что документалка о российском оппозиционере обошла украинский фильм на премии "Оскар".

Фото: Reuters