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В черном мини и кружеве — Мадонна поразила новым образом

15 января 2025 08:00
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Мадонна показалась в мини-платье - фото
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Популярная американская певица Мадонна показалась поклонникам в новом стильном образе. Звезда попозировала в черном мини-платье с кружевом.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Мадонна в кружеве

На опубликованных кадрах звезда позирует на кровати с белым постельным бельем в кружевном мини-платье черного цвета. Исполнительница дополнила свой образ сапожками почти до колен в тон и стрелками. Артистка позирует на некоторых кадрах с книжкой и детскими игрушками.

Мадонна уложила свои белокурые волосы в гладкую прямую прическу.

"Так хорошо снова быть дома", — подписала кадры она.

Мадонна в кружевном платье
 Мадонна в новом образе. Фото: instagram.com/madonna/
Мадонна показала новые фото
Мадонна в кружеве. Фото: instagram.com/madonna/
Мадонна в стильном образе
Мадонна в платье. Фото: instagram.com/madonna/
Мадонна в мини-платье
Мадонна в стильном образе. Фото: instagram.com/madonna/
Мадонна поразила новым образом
Мадонна в кружевном платье. Фото: instagram.com/madonna/

Фаны в восторге от новых кадров исполнительницы. Мадонна получила много комплиментов.

"Одна вещь о Мадонне — она совсем не стареет и всегда хорошо выглядит".

"Как это — быть самой красивой женщиной в мире?"

Часть подписчиков обвинило артистку в чрезмерном использовании фильтров.

Напомним, певица отреагировала на победу Трампа на выборах. А также певица засветилась в объятиях молодого красавчика.

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07:47 В Ивано-Франковской и Львовской области прогремели мощные взрывы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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