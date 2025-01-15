Мадонна показалась в мини-платье - фото

В черном мини и кружеве — Мадонна поразила новым образом
Популярная американская певица Мадонна показалась поклонникам в новом стильном образе. Звезда попозировала в черном мини-платье с кружевом.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Мадонна в кружеве
На опубликованных кадрах звезда позирует на кровати с белым постельным бельем в кружевном мини-платье черного цвета. Исполнительница дополнила свой образ сапожками почти до колен в тон и стрелками. Артистка позирует на некоторых кадрах с книжкой и детскими игрушками.
Мадонна уложила свои белокурые волосы в гладкую прямую прическу.
"Так хорошо снова быть дома", — подписала кадры она.
Фаны в восторге от новых кадров исполнительницы. Мадонна получила много комплиментов.
"Одна вещь о Мадонне — она совсем не стареет и всегда хорошо выглядит".
"Как это — быть самой красивой женщиной в мире?"
Часть подписчиков обвинило артистку в чрезмерном использовании фильтров.
Напомним, певица отреагировала на победу Трампа на выборах. А также певица засветилась в объятиях молодого красавчика.
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