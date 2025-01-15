Мадонна показалася в міні-сукні — фото

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Популярна американська співачка Мадонна показалася шанувальникам у новому стильному образі. Зірка попозувала в чорній міні-сукні з мереживом.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Мадонна в мереживі

На опублікованих кадрах зірка позує на ліжку із білою постільною білизною у мереживні міні-сукні чорного кольору. Виконавиця доповнила свій образ чобітками майже до колін в тон та стрілками. Артистка позує на деяких кадрах із книжкою та дитячими іграшками.

Мадонна уклала своє біляве волосся у гладку пряму зачіску.

"Так добре знову бути вдома", — підписала кадри вона.

Мадонна в новому образі. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна в мереживі. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна в сукні. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна в стильному образі. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна в мереживній сукні. Фото: instagram.com/madonna/

Фани у захваті від нових кадрів виконавиці. Мадонна отримала багато компліментів.

"Одна річ про Мадонну — вона зовсім не старіє і завжди добре виглядає".

"Як це — бути найкрасивішою жінкою у світі?".

Частина підписників звинуватило артистку у надмірному використанні фільтрів.

Нагадаємо, співачка відреагувала на перемогу Трампа на виборах. А також співачка засвітилась в обіймах молодого красеня.