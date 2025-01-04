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Мадонна натякнула на заручини з 28-річним бойфрендом

4 січня 2025 11:02
Марія Покровська - Редактор
Мадонна натякнула на заручини та похизувалася діамантовою каблучкою — фото
Мадонна зі своїм бойфрендом. Фото: instagram.com/madonna
Марія Покровська - Редактор

Американська співачка Мадонна натякнула на серйозні зміни в особистому житті. Схоже, попдіва знову збирається під вінець.

Чутки про можливі заручини співачки виникли після того, як вона показалася на фото в Instagram з діамантовою каблучкою.

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У своєму блогу 66-річна співачка поділилася новими фото зі своїми дітьми та бойфрендом, 28-річним футболістом Акімом Моррісом. Знаменитість показала, як розважається в компанії рідних та друзів у ресторані на новорічній вечірці.

Мадонна разом зі своєю донькою
Мадонна разом зі своєю донькою. Фото: instagram.com/madonna

Однак увагу шанувальників привернула цікава деталь на цих фото, а саме величезна діамантова каблучка на безіменному пальці Мадонни. 

Співачка Мадонна з донькою
Співачка Мадонна з донькою. Фото: instagram.com/madonna

Мадонна, одягнена в total black, подбала про те, щоб її гігантський блискучий діамант у золотому грануванні було видно на численних фотографіях.

Мадонна зі своїм бойфрендом Акімом Моррісом
Мадонна зі своїм бойфрендом Акімом Моррісом. Фото: instagram.com/madonna

Співачка не стала розкривати усіх подробиць, а у підписі привітала шанувальників із початком нового року та запропонувала підняти бокал за "більше кохання".

"Я побувала у пеклі і повернулася, і дозвольте сказати вам, що це було чудово!". Цю фразу я почула на виставці Луїзи Буржуа в Токіо напередодні Нового року. Вона зняла ці слова прямо з моїх вуст... Бути матір'ю і художницею — рівноцінні частини, радість і страждання. Я не можу уявити собі іншого життя. За більше кохання, за щасливих дітей, за чарівне мислення, за міцне здоров'я і вічні благословення. Я дякую і прославляю кожного, хто є хоробрим, — в цьому житті і в усіх інших. У 2025 році я піднімаю келих за всіх, хто має сміливість бути собою", — написала Мадонна.

Нагадаємо, Мадонна була одружена двічі —  з Шоном Пенном, з 1985 по 1989 рік, і Гаєм Річі, з 2000 по 2008, рік. Про стосунки співачки з футболістом, молодшим за неї на 38 років, стало відомо у липні 2024 року.

Раніше Брітні Спірс показала свого молодшого сина після розлуки у два роки.

Також ми писали, що Олександр Терен та переможниця "Холостяка-13" розповіли про стосунки після проєкту.

весілля Мадонна закордонні зірки співачка кохання

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