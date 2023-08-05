В ДТП серьезно пострадала известная российская певица

Лада Дэнс. Фото: ТАСС

Российская певица Лада Дэнс попала в ДТП. Это произошло после того, как она возвращалась из частного выступления в Московской области.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что певицу госпитализировали с сотрясением мозга и ушибом позвоночника.

"По предварительным данным, авария произошла сегодня около 18:00 на 52-м километре Симферопольского шоссе. В результате аварии певица получила травмы головы и позвоночника. На место были вызваны сотрудники скорой помощи, которые доставили Ладу Дэнс в больницу", — отметили в телеграмм-канале "Baza".

Также сообщается, что он находится в тяжелом состоянии. Из-за этого пришлось вызвать вертолет, чтобы доставить певицу в московскую больницу.

Скриншот сообщения

Лада Дэнс о войне в Украине

Известно, что в 2017 году певицу отнесли в базу "Миротворец". Она проводила концерты на временно оккупированных территориях Украины. В Донецке Лада Дэнс выступала по случаю одного из русских праздников.

После начала полномасштабного вторжения певица отказывается говорить о том, что сейчас происходит в нашем государстве. Когда ее спросили, как она относится к Путину, она заявила, что может сказать об этом только лично российскому диктатору.

В свою очередь россиянка продолжает давать концерты в РФ, участвует в российских шоу и приходит на интервью, в которых рассказывает о своей карьере.

Напомним, в семье актерской звездной семьи произошло горе. Умер отец мужа Ольги Сумской Виталия Борисюка. О потере первой публично сообщила именно Сумская.