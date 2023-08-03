В родині Ольги Сумської та Віталія Борисюка померла близька людина

Актори Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Фото: Anna Leonenko

В родині акторської зіркової родини сталося горе. Помер батько чоловіка Ольги Сумської, Віталія Борисюка. Про втрату першою публічно повідомила саме Сумська.

Відповідний пост з’явився в її соцмережах.

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Публікацію з сумною новиною Ольга доповнила спільною фотографією зіркової родини, на яких з букетом квітів усміхається батько Віталія Борисюка.

"Пішов з життя Микола Петрович Борисюк. Глибокі співчуття Віталію та сестрі Наталі. Світла памʼять нашому дорогому, найдобрішому у світі батьку і дідусеві, моєму неймовірному свекру! Летіть, наш рідний", — написала Сумська.

Свої співчуття в коментарях залишили підписники акторки та телеведучий Олексій Суханов.

Коментарі під дописом Сумської. Скриншот: Instagram/olgasumska

Віталій Борисюк мало розповідав про своїх батьків. Микола Петрович працював у галузі сільського господарства, служив у міністерстві. Потім очолював установу, яка контролювала всі сільгоспінститути та технікуми України.

Віталій наголошував в одному з інтерв’ю, що батько підтримував його у навчанні акторській майстерності. Чоловік Ольги Сумської вважає, що це було не просто так: у батька також були здібності до акторства і розкішний голос.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ольга Сумська з молодшою донькою-акторкою показала фото зі спільних гастролей. Також ми розповідали, що Сумська заступилась за охоронця київської поліклініки, якого відправили у СІЗО.