Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow В родині Ольги Сумської та Віталія Борисюка померла близька людина arrow

В родині Ольги Сумської та Віталія Борисюка померла близька людина

3 серпня 2023 08:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В родині Ольги Сумської та Віталія Борисюка померла близька людина
Актори Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Фото: Anna Leonenko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В родині акторської зіркової родини сталося горе. Помер батько чоловіка Ольги Сумської, Віталія Борисюка. Про втрату першою публічно повідомила саме Сумська. 

Відповідний пост з’явився в її соцмережах.

Читайте також:

Смерть рідної людини

Публікацію з сумною новиною Ольга доповнила спільною фотографією зіркової родини, на яких з букетом квітів усміхається батько Віталія Борисюка.

"Пішов з життя Микола Петрович Борисюк. Глибокі співчуття Віталію та сестрі Наталі. Світла памʼять нашому дорогому, найдобрішому у світі батьку і дідусеві, моєму неймовірному свекру! Летіть, наш рідний", — написала Сумська.

Свої співчуття в коментарях залишили підписники акторки та телеведучий Олексій Суханов. 

Коментарі під дописом Сумської. Скриншот: Instagram/olgasumska

Віталій Борисюк мало розповідав про своїх батьків. Микола Петрович працював у галузі сільського господарства, служив у міністерстві. Потім очолював установу, яка контролювала всі сільгоспінститути та технікуми України.

Віталій наголошував в одному з інтерв’ю, що батько підтримував його у навчанні акторській майстерності. Чоловік Ольги Сумської вважає, що це було не просто так: у батька також були здібності до акторства і розкішний голос.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ольга Сумська з молодшою донькою-акторкою показала фото зі спільних гастролей. Також ми розповідали, що Сумська заступилась за охоронця київської поліклініки, якого відправили у СІЗО.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

У приватній школі Ірпеня побили третьокласника, коли поруч стояла вчителька: інтерв'ю з мамою дитини

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз