У ДТП серйозно постраждала відома російська співачка

Лада Денс. Фото: ТАСС

Російська співачка Лада Денс потрапила в ДТП. Це сталося після того, як вона поверталася з приватного виступу у Московській області.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що співачку шпиталізували зі струсом мозку та забоєм хребта.

"За попередніми даними, аварія сталася сьогодні близько 18:00 на 52-му кілометрі Сімферопольського шосе. Унаслідок аварії співачка дістала травми голови та хребта. На місце були викликані співробітники швидкої допомоги, які доставили Ладу Денс у лікарню", — наголосили у телеграм-каналі "Baza".

Також повідомляється, що вона перебуває у важкому стані. Через це довелося викликати гелікоптер, щоб доставити співачку в московську лікарню.

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Відомо, що у 2017 році співачку занесли до бази "Миротворець". Вона проводила концерти на тимчасово окупованих територіях України. В Донецьку Лада Денс виступала з нагоди одного з російського свят.

Після початку повномасштабного вторгнення співачка відмовляється говорити про те, що зараз відбувається в нашій державі. Коли її запитали, як вона ставиться до Путіна, то вона заявила, що може сказати про це лише особисто російському диктатору.

Своєю чергою росіянка продовжує давати концерти в РФ, бере участь в російських шоу та приходить на інтерв'ю, в яких розповідає про свою кар'єру.

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