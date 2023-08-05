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У ДТП серйозно постраждала відома російська співачка

5 серпня 2023 22:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У ДТП серйозно постраждала відома російська співачка
Лада Денс. Фото: ТАСС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російська співачка Лада Денс потрапила в ДТП. Це сталося після того, як вона поверталася з приватного виступу у Московській області.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що співачку шпиталізували зі струсом мозку та забоєм хребта.

"За попередніми даними, аварія сталася сьогодні близько 18:00 на 52-му кілометрі Сімферопольського шосе. Унаслідок аварії співачка дістала травми голови та хребта. На місце були викликані співробітники швидкої допомоги, які доставили Ладу Денс у лікарню", — наголосили у телеграм-каналі "Baza".

Також повідомляється, що вона перебуває у важкому стані. Через це довелося викликати гелікоптер, щоб доставити співачку в московську лікарню.

Скриншот допису

Лада Денс про війну в Україні

Відомо, що у 2017 році співачку занесли до бази "Миротворець". Вона проводила концерти на тимчасово окупованих територіях України. В Донецьку Лада Денс виступала з нагоди одного з російського свят. 

Після початку повномасштабного вторгнення співачка відмовляється говорити про те, що зараз відбувається в нашій державі. Коли її запитали, як вона ставиться до Путіна, то вона заявила, що може сказати про це лише особисто російському диктатору. 

Своєю чергою росіянка продовжує давати концерти в РФ, бере участь в російських шоу та приходить на інтерв'ю, в яких розповідає про свою кар'єру.

Нагадаємо, в родині акторської зіркової родини сталося горе. Помер батько чоловіка Ольги Сумської, Віталія Борисюка. Про втрату першою публічно повідомила саме Сумська. 

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