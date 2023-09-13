В Казахстане отменяют концерты команды КВН "Камызяки", участники которой выступали в "ДНР"

Выступление КВН "Камызяки". Иллюстративное фото: росСМИ

В Казахстане больше не желают посещать выступления комиков Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова, принимали участие в концерте в так называемой "ДНР". Так, в Республике перестали продавать билеты на выступления команды КВН "Камизяки".

Об этом пишет Курсив.

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8 сентября стало известно, что Мусагалиев и Дорохов выступили с концертом у мемориала Саур-Могила в оккупированном Донбассе. Тогда комики заявили, что побывали там впервые, "очень удивлены, а место берет за душу". Азамат Мусагалиев пожелал "мирного неба, здоровья и улыбок".

Свое концертное турне по Казахстану коллектив "Камызяки", в который входят комики, должен был начать из города Алматы 5 октября. Уже 7-8 октября артисты должны выступать в столице Казахстана, а заключительным должен был стать концерт в городе Шымкенте 9 октября.

Однако после посещения так называемой "ДНР" в казахстанском сегменте Интернета пользователи стали призывать отменить выступления артистов в стране. Уже в понедельник, 11 сентября, появилась петиция с требованием отменить концерты "Камызяк".

Автор петиции Ирина Торопова в своем обращении напомнила, что Токаев на встрече с Путиным в прошлом году публично заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР, а "казахстанцы не желают видеть в нашей стране людей, поддерживающих агрессию по поводу суверенной страны Украины".

И уже в среду, 13 сентября стало известно, что сервисы продаж билетов в Астане и Алматы прекратили их продажу на концерт "Камызяк". В коментере местным СМИ, прессслужба одного из сервисов сообщила, что "продажа билетов временно приостановлена по просьбе организаторов".

Напомним, известный шоумен показал позор российского комика, попавшего в "Миротворец".

Также стало известно, что в оккупированном Донецке сбили насмерть российского пропагандиста .