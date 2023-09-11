Відомий шоумен показав ганьбу російського коміка, який потрапив до "Миротворця"

Російський комік Азамат Мусагалієв. Фото: Google

Останнім часом все більше представників російського шоу-бізнесу, які висловлювалися проти війни або мовчали, стали приїжджати до окупованого Донбасу. Одними з них став відомий комік Азамат Мусагалієв. З цього приводу висловився український шоумен Анатолій Анатоліч.

Відповідна публікація з’явилася в його Instagram.

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Подробиці

Толіч виклав фрагмент відео, в якому пропагандисти на чолі з Мусагалієвим виконують пісню, як США боїться одного з російських солдатів. Також вони відпрацювали наратив "Захід, що загниває".

Толіч зауважив, що гумор — це історія людей з інтелектом. Втім, за словами Анатолія, складно бути смішним, коли ти тупий.

"Азамат — зараз один з найпопулярніших коміків і ведучих на болотах. Людина точно не тупа, людина, яка багато разів була за кордоном і в тому самому США, про які ця уй***на пісня. Тому тут ми не можемо казати, що він тупий ватнік. Ні. Він свідомо вибрав цей ганебний шлях. За великі гроші… В ідейність подібних персонажів я не вірю. Щиро сподіваюся, що він потрапить до санкційного списку артистів і ніколи більше не зможе відвідати ні ненависні США, ні Німеччину", — написав Анатолій.

Анатоліч зауважив — соромно, що всі ці путіністи свого часу були дуже популярними у нас. Їх дивилися, ставили лайки в YouTube та відвідували концерти.

Потрапляння до "Миротворця"

38-річний пропагандист разом із колегою з КВК Денисом Дороховим виступив на концерті біля меморіального комплексу "Саур-Могила" у так званій "ДНР". Захід був присвячений Дню визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників.

У концерті також взяли участь інші відомі зіркові путіністи: SHAMAN, Олександр Буйнов, Григорій Лепс, Олександр Маршал, Ольга Кормухіна, Дмитро Дюжев, Гоша Куценко, Родіон Газманов та інші.

На початку повномасштабної війни Азамат Мусагалієв опублікував у своєму Instagram пост, в якому гуморист висловився про мир.

"Люди! Головне — це люди! Ні паспорт, ні колір, ні переконання… Треба поберегти одне одного. В Україні багато хлопців, з якими мене багато що пов'язує. І я хочу, щоб вони та їхні сім'ї, ні хтось взагалі не страждали. Я за мир", — написав тоді комік, який перевзувся.

Азамат Мусагалієв в базі "Миротворця". Скриншот: сайт "Миротворця"

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Анастасія Приходько "розгромила" чоловіка Жанни Фріске, який відвідав окупований Маріуполь. Також ми розповідали, що пропутінський фронтмен гурту "Звери" їздив до Криму за іншим паспортом.