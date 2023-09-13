У Казахстані скасовують концерти команди КВК "Камизяки", учасники якої виступали в "ДНР"

Виступ КВК "Камизяки". Ілюстративне фото: росЗМІ

У Казахстані більше не бажають відвідувати виступи коміків Азамата Мусагалієва та Дениса Дорохова, брали участь у концерті у так званій "ДНР". Так, у Республіці перестали продавати квитки на виступи команди КВК "Камизяки".

Про це пише Курсив.

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8 вересня стало відомо, що Мусагалієв та Дорохов виступили з концертом біля меморіалу Саур-Могила у окупованому Донбасі. Тоді коміки заявили, що побували там уперше, "дуже вражені, а місце бере за душу". Азамат Мусагалієв побажав "мирного неба, здоров'я та посмішок".

Своє концертне турне Казахстаном колектив "Камизяки", до якого входять коміки, мав розпочати з міста Алмати 5 жовтня. Вже 7-8 жовтня артисти мали виступати у столиці Казахстану, а заключним мав стати концерт у місті Шимкенті 9 жовтня.

Однак після відвідин так званої "ДНР" в казахстанському сегменті Інтернету користувачі почали закликати скасувати виступи артистів у країні. Вже у понеділок, 11 вересня, з'явилася петиція із вимогою скасувати концерти "Камизяк".

Автор петиції Ірина Торопова у своєму зверненні нагадала, що Токаєв на зустрічі з Путіним минулого року публічно заявив, що Казахстан не визнає ДНР та ЛНР, а "казахстанці не бажають бачити в нашій країні людей, які підтримують агресію щодо суверенної країни України".

І вже у середу, 13 вересня стало відомо, що сервіси продажу квитків в Астані та Алмати припинили їх продаж на концерт "Камизяк". У коментері місцевим ЗМІ, пресслужба одного з сервісів повідомила, що "продаж квитків тимчасово припинено на прохання організаторів".

Нагадаємо, відомий шоумен показав ганьбу російського коміка, який потрапив до "Миротворця".

Також стало відомо, що в окупованому Донецьку збили на смерть російського пропагандиста.