Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow У Казахстані скасовують концерти команди КВК "Камизяки", учасники якої виступали в "ДНР" arrow

У Казахстані скасовують концерти команди КВК "Камизяки", учасники якої виступали в "ДНР"

13 вересня 2023 18:52
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
У Казахстані скасовують концерти команди КВК "Камизяки", учасники якої виступали в "ДНР"
Виступ КВК "Камизяки". Ілюстративне фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У Казахстані більше не бажають відвідувати виступи коміків Азамата Мусагалієва та Дениса Дорохова, брали участь у концерті у так званій "ДНР". Так, у Республіці перестали продавати квитки на виступи команди КВК "Камизяки". 

Про це пише Курсив.

Читайте також:

Що відомо про скасування виступів коміків у Казахстані

8 вересня стало відомо, що Мусагалієв та Дорохов виступили з концертом біля меморіалу Саур-Могила у окупованому Донбасі. Тоді коміки заявили, що побували там уперше, "дуже вражені, а місце бере за душу". Азамат Мусагалієв побажав "мирного неба, здоров'я та посмішок".

Своє концертне турне Казахстаном колектив "Камизяки", до якого входять коміки, мав розпочати з міста Алмати 5 жовтня. Вже 7-8 жовтня артисти мали виступати у столиці Казахстану, а заключним мав стати концерт у місті Шимкенті 9 жовтня.

Однак після відвідин так званої "ДНР" в казахстанському сегменті Інтернету користувачі почали закликати скасувати виступи артистів у країні. Вже у понеділок, 11 вересня, з'явилася петиція із вимогою скасувати концерти "Камизяк".

Автор петиції Ірина Торопова у своєму зверненні нагадала, що Токаєв на зустрічі з Путіним минулого року публічно заявив, що Казахстан не визнає ДНР та ЛНР, а "казахстанці не бажають бачити в нашій країні людей, які підтримують агресію щодо суверенної країни України".

І вже у середу, 13 вересня стало відомо, що сервіси продажу квитків в Астані та Алмати припинили їх продаж на концерт "Камизяк". У коментері місцевим ЗМІ, пресслужба одного з сервісів повідомила, що "продаж квитків тимчасово припинено на прохання організаторів". 

Нагадаємо, відомий шоумен показав ганьбу російського коміка, який потрапив до "Миротворця".

Також стало відомо, що в окупованому Донецьку збили на смерть російського пропагандиста.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

"Україна поставить Росію на місце", — Яременко

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз