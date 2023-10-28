В храмах Львовской епархии УГКЦ запретили снимать клипы после скандала с Соловий и Жаданом

Игорь Возняк. Фото: Львовская архиепархия УГКЦ

Львовская архиепархия Украинской греко-католической церкви запретила съемки клипов в своих храмах без разрешения архиепископов. Такое решение приняли после скандала вокруг клипа Сергея Жадана и Кристины Соловий.

Об этом заявил Архиепископ и Митрополит Львовский Игорь Возьняк в официальном заявлении на сайте Львовской архиепархии УГКЦ.

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Запрет на съемку

"Отмечаю, сегодня, 27 октября, Василианский Чин не провозглашал ни одного другого официального заявления, кроме извинения за допущение съемок клипа в храме святого апостола Андрея. Архиепархиальное правительство строго осуждает действия, которые произошли в храме святого апостола Андрея не разрешено снимать клипы в храмах!" — отметил он.

Что вызвало возмущение

Группа "Жадан и Собаки" и Кристина Соловий сняли клип "Сердце" во львовской церкви св. Андрея Первозванного. В части видео, созданной не в храме, есть сцены с поцелуями двух женщин.

После публикации клипа приход Святого Андрея отцов Василиан УГКЦ заявил, что не знал об этих кадрах и потребовал удалить клип. По мнению священников, видео пропагандирует антихристианские ценности.

Напомним, что во Львове приняли решение уволить руководство Андреевской церкви УГКЦ из-за того, что разрешили съемки клипа писателя Сергея Жадана и певицы Кристины Соловий. О таком решении задумывались еще раньше.