В храмах Львовской епархии УГКЦ запретили снимать клипы после скандала с Соловий и Жаданом
Львовская архиепархия Украинской греко-католической церкви запретила съемки клипов в своих храмах без разрешения архиепископов. Такое решение приняли после скандала вокруг клипа Сергея Жадана и Кристины Соловий.
Об этом заявил Архиепископ и Митрополит Львовский Игорь Возьняк в официальном заявлении на сайте Львовской архиепархии УГКЦ.
Запрет на съемку
"Отмечаю, сегодня, 27 октября, Василианский Чин не провозглашал ни одного другого официального заявления, кроме извинения за допущение съемок клипа в храме святого апостола Андрея. Архиепархиальное правительство строго осуждает действия, которые произошли в храме святого апостола Андрея не разрешено снимать клипы в храмах!" — отметил он.
Что вызвало возмущение
Группа "Жадан и Собаки" и Кристина Соловий сняли клип "Сердце" во львовской церкви св. Андрея Первозванного. В части видео, созданной не в храме, есть сцены с поцелуями двух женщин.
После публикации клипа приход Святого Андрея отцов Василиан УГКЦ заявил, что не знал об этих кадрах и потребовал удалить клип. По мнению священников, видео пропагандирует антихристианские ценности.
Напомним, что во Львове приняли решение уволить руководство Андреевской церкви УГКЦ из-за того, что разрешили съемки клипа писателя Сергея Жадана и певицы Кристины Соловий. О таком решении задумывались еще раньше.
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