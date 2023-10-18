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"Далі сама" — Христина Соловій більше не працюватиме з Вакарчуком

18 жовтня 2023 12:59
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
"Далі сама" — Христина Соловій більше не працюватиме з Вакарчуком
Фото з Instagram: soloviyka
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Христина Соловій після 10 років завершила свою співпрацю з продюсером Святославом Вакарчуком. Чи не вперше в українському шоу бізнесі — без скандалів. 

Про це співачка розповіла у своєму Instagram.

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Співпраця Христини Соловій та Святослава Вакарчука почалася ще у 2013 році, коли дівчина взяла участь у проєкті "Голос країни" і пішла до команди Вакарчука. Після цього музикант став її продюсером. 

 

Христина Соловій і Святослав Вакарчук
Христина Соловій і Святослав Вакарчук. Фото з Instagram: soloviyka

За ці 10 років Соловій стала досить відомою співачкою, записала багато пісень, деякі з яких стали хітами, знімала кліпи. Співачка сформувала свій власний стиль і, завдяки Святославу Вакарчуку, здійснила свої мрії.  

 

"Дякую за здійснену мрію — записати альбом лемківських пісень. Дякую за цінні поради і безцінний досвід. Дякую за віру та підтримку на моєму карколомному старті. Дякую за прийняття та розуміння мого юнацького максималізму в 2013 році. Дякую за переконання залишитись на своєму імені — Христина Соловій. Дякую за можливість бути поруч, бачити та відчувати, захоплюватись і мріяти вище неба!", — подякувала дівчина своєму наставнику. 

Христина поділилася, що розійшлися вони з Вакарчуком дуже добре. Судячи з усього, митці просто не стали продовжувати контракт, який закінчився. 

 

Христина Соловій і Святослав Вакарчук
Христина Соловій і Святослав Вакарчук в процесі роботи. Фото з Instagram: soloviyka

"Це була неймовірна співпраця. І, чи не вперше в українському шоубізі, вона завершилась згідно домовленостей і без скандалів. Далі — сама!", — підсумувала Соловій. 

Співпраця закінчилася настільки добре, що виконавиця навіть запропонувала своєму експродюсеру перейти на "ти". 

 

Христина Соловій і Святослав Вакарчук
Христина Соловій і Святослав Вакарчук. Фото з Instagram: soloviyka

Сам продюсер, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, припинення довготривалої співпраці не коментував. 

Нагадаємо, Христина Соловій вперше розповіла, як її бив колишній. 

Також ми писали, що Вакарчук завітав в університет у Харкові. 

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