"Далі сама" — Христина Соловій більше не працюватиме з Вакарчуком
Христина Соловій після 10 років завершила свою співпрацю з продюсером Святославом Вакарчуком. Чи не вперше в українському шоу бізнесі — без скандалів.
Про це співачка розповіла у своєму Instagram.
Подякувала наставнику
Співпраця Христини Соловій та Святослава Вакарчука почалася ще у 2013 році, коли дівчина взяла участь у проєкті "Голос країни" і пішла до команди Вакарчука. Після цього музикант став її продюсером.
За ці 10 років Соловій стала досить відомою співачкою, записала багато пісень, деякі з яких стали хітами, знімала кліпи. Співачка сформувала свій власний стиль і, завдяки Святославу Вакарчуку, здійснила свої мрії.
"Дякую за здійснену мрію — записати альбом лемківських пісень. Дякую за цінні поради і безцінний досвід. Дякую за віру та підтримку на моєму карколомному старті. Дякую за прийняття та розуміння мого юнацького максималізму в 2013 році. Дякую за переконання залишитись на своєму імені — Христина Соловій. Дякую за можливість бути поруч, бачити та відчувати, захоплюватись і мріяти вище неба!", — подякувала дівчина своєму наставнику.
Христина поділилася, що розійшлися вони з Вакарчуком дуже добре. Судячи з усього, митці просто не стали продовжувати контракт, який закінчився.
"Це була неймовірна співпраця. І, чи не вперше в українському шоубізі, вона завершилась згідно домовленостей і без скандалів. Далі — сама!", — підсумувала Соловій.
Співпраця закінчилася настільки добре, що виконавиця навіть запропонувала своєму експродюсеру перейти на "ти".
Сам продюсер, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, припинення довготривалої співпраці не коментував.
Нагадаємо, Христина Соловій вперше розповіла, як її бив колишній.
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