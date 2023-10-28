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У храмах Львівської єпархії УГКЦ заборонили знімати кліпи після скандалу з Соловій та Жаданом

28 жовтня 2023 14:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У храмах Львівської єпархії УГКЦ заборонили знімати кліпи після скандалу з Соловій та Жаданом
Ігор Возьняк. Фото: Львівська архієпархія УГКЦ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Львівська архієпархія Української греко-католицької церкви заборонила зйомки кліпів у своїх храмах без дозволу архієпископів. Таке рішення ухвалили після скандалу навколо кліпу Сергія Жадана і Христини Соловій.

Про це заявив Архієпископ і Митрополит Львівський Ігор Возьняк в офіційній заяві на сайті Львівської архієпархії УГКЦ.

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"Наголошую, сьогодні, 27 жовтня, Василіанський Чин не проголошував жодної іншої офіційної заяви, крім перепрошення за допущення зйомок кліпу в храмі святого апостола Андрія. Архиєпархіальний уряд строго засуджує дії, які відбулися у храмі святого апостола Андрія. Надалі, без благословення місцевого ієрарха, не дозволено знімати кліпи у храмах!", — зазначив він.

Що викликало обурення

Гурт "Жадан і Собаки" та Христина Соловій зняли кліп "Серце" у львівській церкві св. Андрія Первозванного. У частині відео, яку створили не у храмі, є сцени з поцілунками двох жінок.

Після публікації кліпу парафія Святого Андрія отців Василіян УГКЦ заявила, що не знала про ці кадри й вимагала видалити кліп. На думку священників, відео пропагує антихристиянські цінності.

Нагадаємо, що у Львові прийняли рішення звільнити керівництво Андріївської церкви УГКЦ через те, що дозволили зйомки кліпу письменника Сергія Жадана та співачки Христини Соловій. Про таке рішення задумувались ще раніше. 

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