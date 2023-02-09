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"У нас нет надежды": актер Тамер Хассан заявил, что его родные исчезли после землетрясения в Турции

9 февраля 2023 16:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Родственники актера Тамера Хассана исчезли после землетрясения в Турции
Британский актер Тамер Хассан потерял родственников во время недавних землетрясений в Турции
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Число жертв землетрясений в Турции и Сирии продолжает увеличиваться. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ситуация в стране под контролем, а к такому катаклизму невозможно было подготовиться. Продолжаются поиски пропавших без вести. В их числе и родственники британского актера турецкого происхождения Тамера Хассана.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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54-летняя звезда фильма "Фабрика футбола" заявил, что не может связаться со своими близкими с момента трагедии. Он опасается самого плохого.

"Пропали члены моей семьи мы очень обеспокоены. Из-за холодной погоды мы теряем надежду", — сообщил Хассан.

Актер на момент трагедии находился на Кипре. Он собирает деньги и гуманитарную помощь, а также ищет способ добраться до Турции.

"У меня нет слов. Мы все опустошены. Мы потеряли своих родственников. Я отправляюсь в Турцию, мы пытаемся найти маршрут в наиболее пострадавшие районы. Там есть некоторые районы, которые были полностью разрушены и не смогут обойтись без посторонней помощи. Мы протягиваем руки людям, чтобы они помогли всем, чем могут", — эмоционально отметил актер сериала "Большой куш".

Также Тамер Хассан выступил с критикой турецких властей.

"Правительство делает недостаточно. Мы все сломаны и пытаемся сделать все, что в наших силах. Нам нужно, чтобы правительство отправило армию и встало на защиту своего народа. Эта гуманитарная катастрофа не похожа ни на что, что мы когда-либо видели. И я надеюсь, что мы никогда не увидим ее снова в нашей жизни. Мое сердце со всеми, кто потерял кого-то", — подытожил актер.

Напомним, ранее мы писали, что король Чарльз III написал чувственное письмо поддержки президенту Турции Эрдогану. Также мы рассказывали, что певица Jerry Heil прокомментировала череду землетрясений по всему миру.

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