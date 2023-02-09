Родичі актора Тамера Хассана зникли після землетрусу в Туреччині

Британський актор Тамер Хассан втратив родичів під час нещодавніх землетрусів у Туреччині

Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії продовжує збільшуватися. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що ситуація в країні під контролем, а до такого катаклізму неможливо було підготуватися. Тривають пошуки зниклих безвісти. Серед них і родичі британського актора турецького походження Тамера Хассана.

Про це пише видання Daily Mail.

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54-річна зірка фільму "Фабрика футболу" заявив, що не може зв'язатися зі своїми близькими з моменту трагедії. Він побоюється найгіршого.

"Пропали члени моєї родини — ми дуже стурбовані. Через холодну погоду ми втрачаємо надію", — повідомив Хассан.

Актор на момент трагедії перебував на Кіпрі. Він збирає гроші та гуманітарну допомогу, а також шукає спосіб дістатися Туреччини.

"У мене немає слів. Ми всі спустошені. Ми втратили своїх родичів. Я вирушаю до Туреччини, ми намагаємося знайти маршрут до найбільш постраждалих районів. Там є деякі райони, які були повністю зруйновані та не зможуть обійтися без сторонньої допомоги. Ми простягаємо руки людям, щоб вони допомогли всім, чим можуть", — емоційно зазначив актор серіалу "Великий куш".

Також Тамер Хассан виступив із критикою турецької влади.

"Уряд робить недостатньо. Ми всі зламані та намагаємося зробити все, що в наших силах. Нам потрібно, щоб уряд відправив армію та став на захист свого народу. Ця гуманітарна катастрофа не схожа ні на що, що ми коли-небудь бачили. І я сподіваюся, що ми ніколи не побачимо її знову у нашому житті. Моє серце з усіма, хто втратив когось", — підсумував актор.

Нагадаємо, раніше ми писали, що король Чарльз III написав чуттєвий лист підтримки президенту Туреччини Ердогану. Також ми розповідали, що співачка Jerry Heil прокоментувала низку землетрусів по всьому світові.