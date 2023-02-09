Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "У нас немає надії": актор Тамер Хассан заявив, що його рідні зникли після землетрусу в Туреччині arrow

"У нас немає надії": актор Тамер Хассан заявив, що його рідні зникли після землетрусу в Туреччині

9 лютого 2023 16:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Родичі актора Тамера Хассана зникли після землетрусу в Туреччині
Британський актор Тамер Хассан втратив родичів під час нещодавніх землетрусів у Туреччині
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії продовжує збільшуватися. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що ситуація в країні під контролем, а до такого катаклізму неможливо було підготуватися. Тривають пошуки зниклих безвісти. Серед них і родичі британського актора турецького походження Тамера Хассана.

Про це пише видання Daily Mail.

Читайте також:

Деталі 

54-річна зірка фільму "Фабрика футболу" заявив, що не може зв'язатися зі своїми близькими з моменту трагедії. Він побоюється найгіршого. 

"Пропали члени моєї родини — ми дуже стурбовані. Через холодну погоду ми втрачаємо надію", — повідомив Хассан.

Актор на момент трагедії перебував на Кіпрі. Він збирає гроші та гуманітарну допомогу, а також шукає спосіб дістатися Туреччини. 

"У мене немає слів. Ми всі спустошені. Ми втратили своїх родичів. Я вирушаю до Туреччини, ми намагаємося знайти маршрут до найбільш постраждалих районів. Там є деякі райони, які були повністю зруйновані та не зможуть обійтися без сторонньої допомоги. Ми простягаємо руки людям, щоб вони допомогли всім, чим можуть", — емоційно зазначив актор серіалу "Великий куш".

Також Тамер Хассан виступив із критикою турецької влади. 

"Уряд робить недостатньо. Ми всі зламані та намагаємося зробити все, що в наших силах. Нам потрібно, щоб уряд відправив армію та став на захист свого народу. Ця гуманітарна катастрофа не схожа ні на що, що ми коли-небудь бачили. І я сподіваюся, що ми ніколи не побачимо її знову у нашому житті. Моє серце з усіма, хто втратив когось", — підсумував актор.

Нагадаємо, раніше ми писали, що король Чарльз III написав чуттєвий лист підтримки президенту Туреччини Ердогану. Також ми розповідали, що співачка Jerry Heil прокоментувала низку землетрусів по всьому світові.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з відео

18:33 У КМВА показали наслідки вибуху на території колишнього заводу

18:25 Оскароносний режисер Азанавічус зустрівся з Зеленським та став амбасадором UNITED 24

18:25 Подоляк повідомив, що рф вже почала наступ у Донецькій та Луганській областях

18:20 Одеса готує другий волонтерський десант до Херсону: потрібні водії та електрики

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:03 Андрій Лунін визнаний одним із найкращих гравців "Реала": допоміг здобути важливу перемогу

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:57 Сумська не стримала сліз, коли розповідала про доньку та онуків в росії: "Все прослуховується"

17:55 Євросоюз має намір притягнути рф до відповідальності за агресію в Україні

Ексклюзив

17:40 Загрози для Одеської області немає: росіяни не ризикнуть йти у наступ у цьому напрямку – Рєзніков

Новина з відео

18:33 У КМВА показали наслідки вибуху на території колишнього заводу

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 лютого: Тельцям — абстрагуватися від проблем, Стрільцям — час спілкування

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

Новина з відео

17:05 "Від нас залежить безпека всієї Європи": Президент України звернувся до Євроради

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:40 Литва надасть Україні зенітні комплекси для боротьби з іранськими дронами

Новина з відео

12:20 Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

Новина з відео

11:15 У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Новина з відео

08:01 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

Ексклюзив

16:54 Важка справа: чи встигнуть танки на війну

08:00 Чемпіони зі стуку: росіяни пишуть доноси на українців, пацифістів та Третьяковську галерею

23:00 Другий день війни з природою: землетруси, шторм і зсуви ґрунту

Актуальне по темі

None 9 Лютий 18:38

У КМВА показали наслідки вибуху на території колишнього заводу

None 9 Лютий 18:18

Оскароносний режисер Азанавічус зустрівся з Зеленським та став амбасадором UNITED 24

None 9 Лютий 18:23

Подоляк повідомив, що рф вже почала наступ у Донецькій та Луганській областях

None 9 Лютий 17:22

Одеса готує другий волонтерський десант до Херсону: потрібні водії та електрики

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB