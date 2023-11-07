В Польше отменили концерты украинской группы "Пошлая Моллы"
В Польше отменили запланированные концерты русскоязычной украинской группы "Пошлая Моллы" . Все из-за высказываний фронтмена группы Кирилла Тимошенко относительно польского языка.
Об этом сообщили организаторы WiniaryBookings.
По словам организаторов, все билеты на концерт должны быть возвращены.
В частности, отменили следующие концерты:
- 26/11/23 - Drizzly Grizzly, Гданьск
- 28/11/23 - Тама, Познань
- 12.01.23 - Площадь, Краков
- 12.02.23 - Zaklęte Rewiry, Вроцлав
- 21/12/23 - Прогрессия, Варшава
Скандал вокруг группы "Пошлая Молли"
В преддверии 26-летний уроженец Харьковской области накануне старта тура группы "Пошлая Моллы" посетил Варшаву. Там он записал видео, шокировавшее не только поклонников группы, но и многих украинцев и поляков.
«Знаете, что меня бесит в Польше? Меня на х*й нереально бесит польский язык. . Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке, долб***бы", — шокировал заявлением музыкантов.
Его высказывания сразу набрали волну негатива в Сети.
Кирилл Тимошенко записал видео с извинениями
После многочисленной волны хейта Кирилл Тимошенко записал видео с извинениями. Он извинился перед земляками и поляками, которым посоветовал выучить русский язык и вступить в "Российскую империю".
«Когда я публиковал это видео, мне казалось, что этот прикол считывается просто. Очевидно, что это толстенный роффл. Это лирический герой. Это пародия на имперского русского, если хотите. немного некорректен в этой ситуации. Какая российская империя? Я украинец, вы знаете мою позицию, можете в сети посмотреть. Очевидно, что это была шутка. Извините за остренький юмор", — сказал Тимошенко.
Что известно о группе "Пошлая Моллы"
Украинская русскоязычная группа "Пошлая Молла" исполняет музыку в стиле мамбл-рок и синт-панк, сочетая поп-панк с электронной музыкой.
Отмечается, что в ходе полномасштабной войны дали концерты в поддержку Украины. Впрочем, в афише нового тура нет информации о помощи ВСУ.
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