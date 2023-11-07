В Польше отменили концерты украинской группы "Пошлая Моллы"

Группа "Пошлая Молли". Фото: УНИАН

В Польше отменили запланированные концерты русскоязычной украинской группы "Пошлая Моллы" . Все из-за высказываний фронтмена группы Кирилла Тимошенко относительно польского языка.

Об этом сообщили организаторы WiniaryBookings.

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По словам организаторов, все билеты на концерт должны быть возвращены.

В частности, отменили следующие концерты:

26/11/23 - Drizzly Grizzly, Гданьск

28/11/23 - Тама, Познань

12.01.23 - Площадь, Краков

12.02.23 - Zaklęte Rewiry, Вроцлав

21/12/23 - Прогрессия, Варшава

В Польше отменяют концерты группы "Пошлая Молли". Фото: скриншот из Facebok

Скандал вокруг группы "Пошлая Молли"

В преддверии 26-летний уроженец Харьковской области накануне старта тура группы "Пошлая Моллы" посетил Варшаву. Там он записал видео, шокировавшее не только поклонников группы, но и многих украинцев и поляков.

«Знаете, что меня бесит в Польше? Меня на х*й нереально бесит польский язык. . Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке, долб***бы", — шокировал заявлением музыкантов.

Его высказывания сразу набрали волну негатива в Сети.

Комментарии в социальных сетях. Скриншоты: Instagram/dropbled

Кирилл Тимошенко записал видео с извинениями

После многочисленной волны хейта Кирилл Тимошенко записал видео с извинениями. Он извинился перед земляками и поляками, которым посоветовал выучить русский язык и вступить в "Российскую империю".

«Когда я публиковал это видео, мне казалось, что этот прикол считывается просто. Очевидно, что это толстенный роффл. Это лирический герой. Это пародия на имперского русского, если хотите. немного некорректен в этой ситуации. Какая российская империя? Я украинец, вы знаете мою позицию, можете в сети посмотреть. Очевидно, что это была шутка. Извините за остренький юмор", — сказал Тимошенко.

Что известно о группе "Пошлая Моллы"

Украинская русскоязычная группа "Пошлая Молла" исполняет музыку в стиле мамбл-рок и синт-панк, сочетая поп-панк с электронной музыкой.

Отмечается, что в ходе полномасштабной войны дали концерты в поддержку Украины. Впрочем, в афише нового тура нет информации о помощи ВСУ.