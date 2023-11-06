Український співак радить полякам вступити до "Російської імперії"
Фронтмен російськомовного українського гурту "Пошлая Молли" Кирило Тимошенко зараз знаходиться в Польщі. В столиці країни, яка під час повномасштабної війни надала прихисток багатьом нашим землякам, він дозволив собі радикальні висловлювання щодо польської мови.
Відповідне відео з’явилось в сторіз його Instagram.
"Пошлая Молли" за Росію
26-річний уродженець Харківської області напередодні старту туру гурту "Пошлая Молли" відвідав Варшаву. Там він записав відео, яке шокувало не тільки шанувальників гурту, але й багатьох українців та поляків.
"Знаєте, що мене бісить в Польщі? Мене на х*й нереально бісить польська мова. Я не розумію, нащо говорити цією у**анською мовою, якщо є російська мова. Я не розумію, чуваки, просто вивчіть російську та говоріть нормальною мовою. Є ж Російська імперія, просто вступіть в неї, як раніше та говоріть нормальною мовою, довб***би", — шокував заявою музикантів.
УВАГА! У відео присутня ненормативна лексика. 18+
Подібні шокуючі висловлювання наративів Кремля Тимошенко, в якого псевдонім "Блідий", дозволив собі прямо перед стартом туру, в рамках якого вже 26 листопада почнуться концерти у Польщі.
В коментарях підписники та гості сторінки музиканта, яка поки що відкрита, висловлюють своє обурення з приводу його позиції. Вони закликають скасувати виступи гурту, а Тимошенко повернутися до Росії.
Після скандальної заяви Тимошенко відвідав концерт українського гурту "Нервы" у Варшаві. На сцені майорів синьо-жовтий прапор, а Кирил спокійно знімав відео біля сцени як ні в чому не бувало.
Про гурт
"Пошлая Молли" виконує музику в стилі мамбл-рок та синт-панк, поєднуючи поп-панк з електронною музикою. Кирило Тимошенко описує "гурт як збірний образ зіпсованої школярки.
Під час повномасштабної війни давали по світу благодійні концерти на підтримку України. Втім, в афіші нового туру не має інформації про допомогу ЗСУ.
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