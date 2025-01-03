Жена Канье Веста шокировала прозрачным боди.

Канье Вест и Бьянка Цензори. Фото: instagram/ye

Скандальные супруги Канье Вест и Бьянка Цензори поделились первыми фотографиями в 2025 году. Они в total black позировали в пикантных позах.

Репер выложил фотографии в Instagram.

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Молодая дизайнер Бьянка Цензори надела черное прозрачное боди, атласную юбку и леопардовые колготки. Девушка, как всегда, зачесала волосы и добавила золотые украшения. Вест не изменил свои предпочтения в новом году и был в кэжуале.

Канье Вест и Бьянка Цензори. Фото: instagram/ye

Бьянка Цензори. Фото: instagram/ye

Канье Вест и Бьянка Цензори позируют. Фото: instagram/ye

Напомним, жена Канье Веста забыла надеть нижнее белье под колготы. Также известная модель обвинила репера Канье Веста в сексуальных притязаниях.