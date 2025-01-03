Дружина Каньє Веста шокувала прозорим боді — фото

Каньє Вест і Б'янка Цензорі. Фото: instagram/ye

Скандальне подружжя Каньє Вест та Б'янка Цензорі поділилися першими світлинами у 2025 році. Вони в total black позували у пікантних позах.

Репер виклав світлини в Instagram.

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Молода дизайнерка Б'янка Цензорі вдягнула чорне прозоре боді, атласну спідницю та леопардові колготи. Дівчина, як завжди, зачесала волосся і додала золоті прикраси. Натомість Вест не змінив свої вподобання у новому році та був у кежуалі.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі. Фото: instagram/ye

Б'янка Цензорі. Фото: instagram/ye

Каньє Вест і Б'янка Цензорі позують. Фото: instagram/ye

Нагадаємо, дружина Каньє Веста забула вдягнути спіднє під колготи.Також відома модель звинуватила репера Каньє Веста в сексуальних домаганнях.