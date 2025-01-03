Дружина Каньє Веста шокувала прозорим боді — фото

У прозорому боді й леопарді — Каньє Вест показав оголену дружину
Скандальне подружжя Каньє Вест та Б'янка Цензорі поділилися першими світлинами у 2025 році. Вони в total black позували у пікантних позах.
Репер виклав світлини в Instagram.
Каньє Вест позував зі спокусливою дружиною
Американський репер Каньє Вест відновив традицію показувати спокусливі фото своєї дружини.
Молода дизайнерка Б'янка Цензорі вдягнула чорне прозоре боді, атласну спідницю та леопардові колготи. Дівчина, як завжди, зачесала волосся і додала золоті прикраси. Натомість Вест не змінив свої вподобання у новому році та був у кежуалі.
Нагадаємо, дружина Каньє Веста забула вдягнути спіднє під колготи.Також відома модель звинуватила репера Каньє Веста в сексуальних домаганнях.
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