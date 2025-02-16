Darwin, Елена Тополя и Balsam презентовали новую версию хита "Ти найкраща"

Vlad Darwin, Елена Тополя и Balsam. Фото: пресс-служба исполнителей

Песня "Ти найкраща" Vlad Darwin и Елены Тополи (ALYOSHA), которая уже более десяти лет пленяет сердца украинцев, получила новое звучание. Теперь ее исполняют вместе с певцом Balsam, который добавил еще один куплет.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу исполнителей.

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Этот хит стал символом любви: под него признаются в любви, танцуют первый свадебный танец, а его мелодия продолжает звучать на радиоволнах, концертах и в караоке.

Vlad Darwin и Елена Тополя. Фото: пресс-служба исполнителей

Идея перезаписать песню появилась в конце 2024 года, когда Влада Дарвина и Елену Тополю пригласили исполнить хит вместе с Президентским оркестром на церемонии музыкальной премии YUNA. Тогда они решили привлечь к сотрудничеству молодого, но уже популярного украинского рэп-исполнителя и автора Balsam, который совмещает творчество со службой в пограничных войсках Украины.

Vlad Darwin, Елена Тополя и Balsam. Фото: пресс-служба исполнителей

Таким образом новый куплет песни придал ей дополнительный глубокий смысл, ведь во время войны лучшие из людей борются за право украинцев жить на своей земле.

По словам Влада Дарвина, сотрудничество с Balsam было захватывающим и он невероятно точно передал свои чувства — и как гражданин, и как защитник, и как человек, который знает настоящую силу любви.

Артист Balsam. Фото: пресс-служба исполнителей

"От первого же прослушивания его части у всей команды пошли мурашки по коже, а в горле стал комок. Он органично дополнил песню, создав беспрецедентный момент в нашем творчестве с Леной. Впервые мы выступали как трио. Реакция слушателей на новую версию была настолько восторженной, что мы решили издать ее отдельным синглом ко Дню влюбленных", — сказал он.

Поскольку новая версия песни содержит в себе тему войны, артисты решили передать настоящие эмоции военного и его возлюбленной через обложку сингла. Такую идею поддержали известные фотографы Константин и Влада Либеровы, которые осуществляют документацию войны и жизни в Украине.

Так, на обложку выбрали трогательный кадр LIBKOS "Объятия военного и его любимой на перроне вокзала". Лирик-видео на обновленную версию состоит из кадров, которые были сняты фотографами на востоке страны. Каждое фото — это история любви, которая остается непобедимой даже перед лицом войны.

Обложка песни. Фото: пресс-служба исполнителей

Также под каждым кадром размещаются подписи, которые добавляют больше эмоций от просмотра историй влюбленных пар.

"Не бывает плохого или лучшего времени для любви. Эти кадры - лишь некоторые моменты историй, которые мы постоянно встречаем в течение последних лет. Все они доказывают, что любовь сильнее любых обстоятельств и войны", — отметили Влада и Константин.

Сейчас сингл "Ти найкраща" (2025 Version) уже доступен на всех музыкальных платформах.

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