Анна Трінчер змусила Наталку Денисенко плакати — відео

Анна Трінчер та Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Співачка Анна Трінчер показала, як довела до сліз свою подругу, акторку Наталку Денисенко. Зірка "Кріпосної" емоційно відреагувала на нову пісню виконавиці.

Відео артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Незабаром співачка планує представити шанувальникам свою нову пісню. Однак, перш ніж це зробити, Трінчер вирішила дати послухати трек своїм близьким та друзям.

На відео у соцмережах виконавиця показала бурхливу реакцію Денисенко після прослуховування пісні. Акторка не змогла втримати сліз.

"Кожен відчує цю по-своєму. Кожного вона тригерне в свою історію. Когось в тотальне внутрішнє відчуття самотності, навіть поряд з людьми. Когось в колишні/ теперішні болючі стосунки", — розповіла про пісню Трінчер.

Денисенко зізналася, що також впізнала у рядках свою історію.

"Анічка, ти своїм голосом дістаєш до найглибших струн душі людей! Дякую тобі за цю пісню ! Я дійсно розплакалася від цієї пісні… Ти — неймовірна", — звернулася до подруги акторка.

За словами співачки, вона хотіла передати у пісні свої переживання та відчуття жінки у співзалежних стосунках. Зовсім скоро фани зможуть нарешті почути повну версію треку.

Нагадаємо, наразі Анна Трінчер перебуває на відпочинку на Балі, де потрапила під крапельницю.

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