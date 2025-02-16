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У світ вийшла нова версія хіта "Ти найкраща" Дарвіна та Тополі

16 лютого 2025 19:53
Євгенія Брюховецька - редактор
Darwin, Олена Тополя та Balsam презентували нову версію хіта "Ти найкраща"
Vlad Darwin, Олена Тополя та Balsam. Фото: пресслужба виконавців
Євгенія Брюховецька - редактор

Пісня "Ти найкраща" Vlad Darwin та Олени Тополі (ALYOSHA), яка вже понад десять років полонить серця українців, отримала нове звучання. Тепер її виконують разом зі співаком Balsam, який додав ще один куплет.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу виконавців.

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Цей хіт став символом кохання: під нього освідчуються, танцюють перший весільний танець, а його мелодія продовжує лунати на радіохвилях, концертах та в караоке.

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Vlad Darwin та Олена Тополя. Фото: пресслужба виконавців

Ідея перезаписати пісню з'явилася наприкінці 2024 року, коли Влада Дарвіна та Олену Тополю запросили виконати хіт разом із Президентським оркестром на церемонії музичної премії YUNA. Тоді вони вирішили залучити до співпраці молодого, але вже популярного українського реп-виконавця та автора Balsam, який поєднує творчість зі службою в прикордонних військах України.

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Vlad Darwin, Олена Тополя та Balsam. Фото: пресслужба виконавців

Таким чином новий куплет пісні надав їй додаткового глибокого сенсу, адже під час війни найкращі з людей виборюють право українців жити на своїй землі.

За словами Влада Дарвіна, співпраця з Balsam була захопливою та він неймовірно точно передав свої почуття — і як громадянин, і як захисник, і як чоловік, який знає справжню силу кохання.

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Артист Balsam. Фото: пресслужба виконавців

"Від першого ж прослуховування його частини у всієї команди пішли мурахи по шкірі, а в горлі став клубок. Він органічно доповнив пісню, створивши безпрецедентний момент у нашій творчості з Оленою. Вперше ми виступали як тріо. Реакція слухачів на нову версію була настільки захопливою, що ми вирішили видати її окремим синглом до Дня закоханих", — сказав він.

Оскільки нова версія пісні містить в собі тему війни, артисти вирішили передати справжні емоції військового та його коханої через обкладинку синглу. Таку ідею підтримали відомі фотографи Костянтин та Влада Ліберові, які здійснюють документацію війни та життя в Україні.

Так, на обкладинку обрали зворушливий кадр LIBKOS "Обійми військового та його коханої на пероні вокзалу". Лірик-відео на оновлену версію складається з кадрів, які були зняті фотографами на сході країни. Кожне фото — це історія любові, яка залишається непереможною навіть перед обличчям війни.

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Обкладинка пісні. Фото: пресслужба виконавців

Також під кожним кадром розміщуються підписи, які додають більше емоцій від перегляду історій закоханих пар.

"Не буває поганого чи кращого часу для кохання. Ці кадри — лише деякі моменти історій, які ми постійно зустрічаємо протягом останніх років. Усі вони доводять, що любов сильніша за будь-які обставини та війну", — зазначили Влада та Костянтин.

Наразі сингл "Ти найкраща" (2025 Version) вже доступний на всіх музичних платформах.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва презентувала офіційний саундтрек до української комедії "Песики".

А у матеріалі Новини.LIVE розповіли, про що пісня переможців нацвідбору Євробачення гурту Ziferblat. 

трек артисти співак пісня війна в Україні

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