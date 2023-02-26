В возрасте 66-ти лет скончался старший брат Мадонны

Энтони Чикконе

В семье американской певицы Мадонны случилось горе. Из жизни ушел ее старший брат Энтони Чикконе.

Об этом сообщил музыкант Джо Генри на своей странице в Instagram.

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Энтони Чикконе умер 24 февраля. Известно, что он боролся с алкоголизмом и много лет был бездомным.

"Энтони Джерард Чикконе покинул этот мир. Я знал его с 15 лет, и с тех пор прошло много времени. Энтони был сложным человеком; и видит Бог, в некоторые моменты мы с ним ссорились, как и подобает настоящим братьям. Но я любил его и понимал "Неприятности исчезают, а семья остается, — он протягивал руку помощи. Прощай, брат Энтони", — написал Генри.

Причину его смерти не сообщали. Мадонна публично не прокомментировала смерть своего старшего брата.

Напомним, появление 64-летней американской певицы Мадонны на музыкальной премии "Грэмми-2023" повлекло за собой нешуточные обсуждения в соцсетях. А если быть точнее, травля легендарной артистки. Хейтеры упрекали певицу в неузнаваемости лица из-за пластических операций, ведущие медиа это подхватили.

Также мы писали, что Мадонна отмечает 40-летие релиза своего дебютного альбома. В связи с этим легенда мировой музыки анонсировала большое мировое турне, которое начнется летом. Тем временем артистка приступила к пиар-компании к предстоящим гастролям.