У віці 66-років помер старший брат Мадонни
У родині американської співачки Мадонни сталося горе. Із життя пішов її старший брат Ентоні Чікконе.
Про це повідомив музикант Джо Генрі на своїй сторінці в Instagram.
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Ентоні Чікконе помер 24 лютого. Відомо, що він боровся з алкоголізмом та багато років був бездомним.
"Ентоні Джерард Чікконе покинув цей світ. Я знав його з 15 років, і відтоді минуло багато часу. Ентоні був складною людиною; і бачить Бог, у деякі моменти ми з ним сварилися, як і личить справжнім братам. Але я любив його і розумів. Неприємності зникають, а сім’я залишається, — він простягав руку допомоги. Прощавай, брате Ентоні", — написав Генрі.
Причину його смерті не повідомляли. Мадонна публічно не прокоментувала смерть свого старшого брата.
Нагадаємо, поява 64-річної американської співачки Мадонни на музичній премії "Ґреммі-2023" спричинила неабиякі обговорення у соцмережах. А якщо бути точніше — цькування легендарної артистки. Хейтери закидали співачці невпізнанність обличчя через пластичні операції, провідні медіа це підхопили.
Також ми писали, що Мадонна святкує 40-річчя релізу свого дебютного альбому. З цієї нагоди легенда світової музики анонсувала велике світове турне, яке розпочнеться влітку. Тим часом артистка розпочала піар-компанію до майбутніх гастролей.