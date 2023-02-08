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"Вкланяйтесь, су*и": Мадонна відповіла хейтерам, які розкритикували її зовнішність на "Ґреммі"

8 лютого 2023 18:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Мадонна звинуватила хейтерів в ейджизмі та мізогінії
Американська співачка Мадонна відповіла хейтерам
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Поява 64-річної американської співачки Мадонни на музичній премії "Ґреммі-2023" спричинила неабиякі обговорення у соцмережах. А якщо бути точніше — цькування легендарної артистки. Хейтери закидали співачці невпізнанність обличчя через пластичні операції, провідні медіа це підхопили.

Мадонна не стала мовчати, і "по-королівськи" у своєму Instagram відповіла. 

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Деталі 

Співачку засмутило, що замість того, щоб обговорювати її промову перед врученням нагороди Сему Сміту та Кім Петрас, всі хейтили її зовнішність  про її зовнішність. 

"Мої фотографії великим планом, зроблені фотокореспондентом, який спотворив би будь-яку особу", — написала Мадонна.

Фото: Reuters/MARIO ANZUONI

Вона звинуватила своїх критиків в ейджизмі та мізогінії (ненависті всього жіночого). 

"Я знову зіткнулася з ейджизмом і мізогінією, які пронизують світ, у якому ми живемо. Світ, який відмовляється поважати жінок старше 45 років, і вважає за необхідне покарати їх, якщо вони продовжують виявляти сильну волю, працьовитість та заповзятливість", — зазначила вона.

Співачка додала, що ніколи не вибачалася ні за свій творчий вибір, ні за те, як вона виглядає та одягається. Мадонна і не думає цього робити.

"Мене принижували у ЗМІ від початку моєї кар'єри, але я розумію, що все це випробування. Я рада бути першопроходцем, щоб іншим жінкам, які стоять за мною, було легше. З нетерпінням чекаю ще багатьох років провокаційної поведінки, розсунення кордонів, протистояння патріархату та насамперед насолоди своїм життям", — підсумувала Мадонна.

Свою публікацію співачка доповнила відео з бекстейджу премії "Ґреммі-2023", на якому вона показувала уроки орального сексу Сему Сміту та веселилась з іншими музикантами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що Мадонна видалила всі пости в Instagram та креативно анонсувала тур до 40-річчя кар'єри. Також ми розповідали, що Мадонна знялася у відвертих образах Діви Марії, Ісуса Христа.

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