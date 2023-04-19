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Участник от Украины на "Евровидении" рассказал, будет ли его семья в Нигерии смотреть финал шоу

19 апреля 2023 08:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Участник от Украины на "Евровидении" рассказал, будет ли его семья в Нигерии смотреть финал шоу
Участники группы TVORCHI, Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк. Фото: менеджмент группы TVORCHI
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже 13 мая в английском городе Ливерпуль пройдет финал песенного конкурса "Евровидение-2023", который совместно проводят Великобритания и Украина. Нашу страну представляет группа TVORCHI.

В интервью британскому изданию BBC один из солистов, 25-летний Джеффри Кенни, рассказал, что знает о конкурсе его семья.

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Кенни родом из Нигерии. С начала полномасштабной войны Джеффри решил остаться в Украине, главным образом из-за его музыки с другим солистом TVORCHI, Андреем Гуцуляком.

Кенни не уверен, будет ли его семья и даже родители смотреть прямую трансляцию финала "Евровидения-2023", в котором выступит их звездный родственник.

"В Нигерии никто не смотрит "Евровидение". Они даже не слышали о конкурсе. Когда нас отобрали, мне пришлось им обо всем рассказать. Хотя они за нас рады, конечно", — признался Джеффри.

О певце

В 2017 году вместе с двумя другими студентами медицинского университета, Хубертом Микошей и Кристиной Врублевской, был участником международного фестиваля "Хрустальный жаворонок".

Через год совместно с Андреем Гуцуляком основал группу TVORCHI. В 2020-м парни попали в финал национального отбора "Евровидение-2020". Победить музыкантам удалось только в 2022 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TVORCHI (@tvorchi_official)

Напомним, ранее мы писали, в какую сумму обойдется подготовка номера TVORCHI для "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что Джеффри Кенни продолжает учить украинский язык и ответил хейтерам на этот счет.

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