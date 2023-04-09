У скільки гривень обійдеться поїздка на конкурс Євробачення-2023

"Євробачення-2023" спільно проводять Велика Британія та Україна. Фото: колаж Новини.LIVE

Рівно через місяць, 9 травня, в англійському Ліверпулі пройде перший пів фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Музичне свято не тільки Європи, але й світу щорічно відвідують десятки тисяч людей.

Новини.LIVE дослідив, у скільки обійдеться українцям поїздка до Великої Британії.

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Віза

Майже п’ять років тому українці отримали можливість подорожувати країнами Європейського Союзу без віз. Втім, й досі, це не розповсюджується на Велику Британію. То ж перш ніж купляти квитки на транспорт, шоу "Євробачення", бронювати готель та пакувати валізу підготуйте всі документи для посольства. І авжеж гроші.

Найдешевша віза терміном до шести місяців обійдеться вам, за інформацією, яка вказана на офіційному урядовому сайті Великої Британії, у 128 доларів (4730 грн).

Скриншот з сайту homeoffice.gov.uk

Квитки до Ліверпуля

Через повномасштабну війну пасажирські аеропорти по всій країні зачинені понад рік. То ж розглянемо варіант вильоту до Ліверпуля з Польщі. Прямих рейсів національного перевізника LOT до англійського міста не має, як і з пересадками. Але угорський лоукост Wizz Air та ірландський Ryanair пропонують скористатися їхніми послугами. І в ціновій політиці виграє сусід Великої Британії, бо ціна різниться в рази.

Скриншот з сайту wizzair.com

Скринштот з сайту ryanair.com

Так, скориставшись ірландським лоукостом, доведеться довше побути в Англії, але це прекрасна нагода побачити й інші міста Сполученого Королівства.

Авіаквитки обійдуться в 492 злотих (4200 грн). Якщо ви їдете з Києва, додаємо ще вартість квитків на автобус (від 1000 грн в одну сторону), або поїзд від 1700 грн.

Скриншот з сайту fixbus.ua

Квитки на конкурс

Організатори "Євробачення-2023" ще в березні повідомили, що всі квитки на пісенний конкурс уже розпродано. Квитки на фінал закінчилися за 36 хвилин, а через 54 хвилини шанувальники розкупили квитки на два півфінали, а також на обідні та вечірні репетиції півфіналів та фіналу.

Фанати отримували повідомлення про те, що в онлайн-черзі перед ними перебуває 2000 людей, але реальні цифри, швидше за все, були набагато вищими.

Скриншот з сайту insider.com

Квитки на гранд-фінал були від 80 до 380 фунтів стерлінгів (від 3500 до 16850 грн), на півфінали — від 30 до 290 фунтів стерлінгів (орієнтовно від 1330 до 12800 грн).

Втім, знайти квитки, авжеж, можна. Їх перепродають на спеціальних сайтах за значно завищеними цінами. Так, на фінал квитки перекупники продають за шалені 120 тисяч гривень. На другий пів фінал можна потрапити за 38 тисяч гривень.

Скриншот з сайту viagogo.com

Скриншот з сайту ticombo.com

Тож сподіваємося, що ви встигли придбати квитки. Якщо ні, ви можете спостерігати за конкурсом на великих екранах у спеціальних фан-зонах "Євробачення" в Ліверпулі.

Напередодні уряд Великої Британії оголосив, що надасть українським переселенцям 3000 квитків на пісенний конкурс "Євробачення-2023" за символічною ціною 20 фунтів стерлінгів (900 гривень). Розіграш закінчився 6 квітня.

Житло та інші витрати в Ліверпулі

Населення англійського міста не таке й велике — півмільйона жителів. Порівняти його можна з Миколаєвом. Тож під час проведення "Євробачення-2023" готельні комплекси будуть навантажені по максимуму.

Найоптимальнішим варіантом в самому місті є гостьові дома. Тиждень перебування в одному з таких обійдеться у 28900 гривень.

Скриншот з сайту booking.com

Втім, є і ще економніші варіанти — хостели та гостьові кімнати на відстані у 20 кілометрів від міста. Тож доведеться добиратися до міста громадським транспортом, або ж орендувати велосипед, як варіант. А може вам його люб’язно нададуть власники апартаментів. Тож, є варіанти лише за 5500 грн за тиждень в одному з хостелів неподалік центру Ліверпуля.

Скриншот з сайту booking.com

Щодо міського транспорту, то найвигідніше взяти одноденний квиток у не піковий час на автобуси, потяги та пороми Мерсі (лише прямі переправи через річку). Вони діють після 9:30 ранку з понеділка по п'ятницю та протягом усього дня в суботу, неділю та державні свята. Ціна такого квитка на всі зони обійдеться в шість фунтів. За тиждень доведеться віддати 42 фунти (1900 грн).

Скриншот з сайту merseytravel.gov.uk

Авжеж за тиждень доведеться й купувати продукти харчування. Ось приблизний прайс в Ліверпулі:

недорогий ресторан: £10.00 - £20.00

кава на винос: £2.00 — £3.00

пляшка коли: £1.00 — £1.25

1 л молока: £0.70 — £1.00

буханка хліба: £0.62 — £1.40

12 яєць: £1.00 — £2.50

1 кг курки: £3.00 — £6.00

1 кг яловичини: £7.00 - £14.00

1 кг яблук: £1.00 — £2.00

1 кг білого рису: £0.50 — £1.60

пінта (0,6 л) домашнього пива в ресторані/пабі: £2.00 — £3.00

пляшка імпортного пива в ресторані/пабі (0,33 л): £2.00 — £4.00

пінта (0,6 л) домашнього пива у супермаркеті: £0.70 — £1.60

пляшка імпортного пива в супермаркеті: £1.00 — £2.70

пляшка вина середньої цінової категорії у супермаркеті: £5.00 — £8.00.

Курс £1 дорівнює 45 грн.

Одна з крамниць в Ліверпулі. Фото: liverpoolecho.co.uk

Підсумки

Враховуючи те, що Велика Британія завжди була "недешевою" країною Європи для туристів, а доходи українців за понад рік повномасштабної війни впали, не слід очікувати багатьох українців на конкурсі в Ліверпулі. Тижнева поїздка на конкурс обійдеться мінімум в 30 тисяч гривень (проїзд, житло, харчування та транспорт у розрахунку в 50 фунтів стерлінгів на день) не враховуючи квитки на шоу.

Англійське місто Ліверпуль. Фото: kayak.co.uk

Авжеж, можна прилетіти лише перед фіналом, та не брати участь у численних культурних ініціативах конкурсу. Така поїздка обійдеться вдвічі дешевше. А якщо у вас є друзі чи знайомі в Ліверпулі, ви встигли придбати квитки і знаходитесь, наприклад у Франції чи Бельгії, то поїздка на головне світове музичне свято обійдеться ще в меншу суму.

Відзначимо, що пів фінали "Євробачення-2023" пройдуть 9 та 11 травня. А гранфінал, в якому виступить й український гурт TVORCHI, відгримить в суботу, 13 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вперше за 20-річну участь нашої країни в пісенному конкурсі "Євробачення", українці самі обирали членів національного журі, які виставлятимуть свої бали учасникам з інших країн світу у другому півфіналі та фіналі. Голосування, яке тривало тиждень в застосунку "Дія", завершилось.

Також ми розповідали, в якому французькому місті пройде "Дитяче Євробачення-2023".