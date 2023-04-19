Учасник від України на "Євробаченні" розповів, чи буде його родина в Нігерії дивитися фінал шоу

Учасники гурту TVORCHI, Джеффрі Кенні та Андрій Гуцуляк. Фото: менеджмент гурту TVORCHI

Вже 13 травня в англійському місті Ліверпуль пройде фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023", який спільно проводять Велика Британія та Україна. Нашу країну представляє гурт TVORCHI.

В інтерв’ю британському виданню BBC один з солістів, 25-річний Джеффрі Кенні, розповів, що знає про конкурс його родина.

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Родина в Африці

Кенні родом з Нігерії. Від початку повномасштабної війни Джеффрі вирішив залишитися в Україні, головним чином через його музику з іншим солістом TVORCHI, Андрієм Гуцуляком.

Кенні не впевнений, чи буде його родина, і навіть батьки, дивитися пряму трансляцію фіналу "Євробачення-2023", в якому виступить їхній зірковий родич.

"У Нігерії ніхто не дивиться "Євробачення". Вони навіть не чули про конкурс. Коли нас відібрали, мені довелося їм про все розповісти. Хоча вони за нас раді, звичайно", — зізнався Джеффрі.

Про співака

2017 року разом з двома іншими студентами медичного університету, Хубертом Мікошею та Христиною Врублевською, був учасником міжнародного фестивалю "Кришталевий жайвір".

Через рік спільно з Андрієм Гуцуляком заснував гурт TVORCHI. 2020-му хлопці потрапили до фіналу національного відбору "Євробачення-2020". Перемогти музикантам вдалось лише 2022-го.

Нагадаємо, раніше ми писали, в яку суму обійдеться підготовка номера TVORCHI для "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що Джеффрі Кенні продовжує вчити українську мову та відповів хейтерам з цього приводу.