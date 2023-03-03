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Участники "Евровидения-2023" TVORCHI презентовали песню об украинских киберсуперменах

3 марта 2023 12:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
TVORCHI презентовали песню об украинских киберсуперменах
Участники группы TVORCHI
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Победители Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2023" группа TVORCHI представили саундтрек к фильму "Первый код". Сингл Hidden Code в стиле электро-поп о силе IT-войск Украины, приближающих нас к победе.

Видео доступно на YouTube канале музыкантов.

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Подробности

"Первый Код" — это история путешествия во времени из-за интервью с руководителями известнейших IT-компаний, основанных в Украине. Она охватывает период от создания украинскими инженерами первого компьютера и по сей день, когда IT-сектор стал не только мощной индустрией, но и важным фронтом в войне с россией.

"Для нашей команды участие группы TVORCHI в написании саундтрека к ленте чрезвычайно ценно, ведь это талант, который представляет Украину сегодня на международной арене, равно как и IT-индустрия. Синергия творчества и технологий усиливает миссию нашего проекта и в полной мере отражает главный месседж документального Их качественная музыка, вокал и особый стиль исполнения придают "Первому коду" еще большей фирменности и финально дополняют всю музыкальную часть картины", — рассказал продюсер ленты Владислав Савченко.

Саундтрек к фильму о ежедневной борьбе невидимого цифрового мира с атаками на информационные системы предприятий и государственные учреждения Украины.

"Трек Hidden Code о суперменах IT-отрасли, которые за кулисами создают новую историю украинского сопротивления врагу. Наши кибервойска с первого дня полномасштабной войны демонстрируют нереальную силу и единство ради общей победы", — прокомментировали премьеру TVORCHI.

Премьера фильма "Первый код" запланирована весной этого года.

Напомним, ранее мы писали, что Светлана Лобода представила патриотический клип, в котором устроила танцы в костюмах из музея. Также мы рассказывали, что киберполиция разоблачила мошенников, оформлявших кредиты на пленных и без вести пропавших военных ВСУ.

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