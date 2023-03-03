TVORCHI презентували пісню про українських кіберсуперменів

Учасники гурту TVORCHI

Переможці Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2023" гурт TVORCHI представили саундтрек до фільму "Перший код". Сингл Hidden Code в стилі електропоп про силу ІТ-військ України, які наближають нас до перемоги.

Відео доступне на YouTube каналі музикантів.

Деталі

"Перший Код" — це історія подорожі у часі через інтерв’ю з керівниками найвідоміших IT-компаній, заснованих в Україні. Вона охоплює період від створення українськими інженерами першого комп’ютера і до сьогодення, коли ІТ-сектор став не лише потужною індустрією, а й важливим фронтом у війні з росією.

"Для нашої команди участь гурту TVORCHI у написанні саундтреку до стрічки надзвичайно цінна, адже це талант, який представляє Україну сьогодні на міжнародній арені, так само як і ІТ-індустрія. Синергія творчості та технологій підсилює місію нашого проєкту та повною мірою віддзеркалює головний меседж документального кіно. Їхня якісна музика, вокал та особливий стиль виконання додають "Першому коду" ще більшої фірмовості та фінально доповнюють всю музичну частину картини", — розповів продюсер стрічки Владислав Савченко.

Саундтрек до фільму — про щоденну боротьбу невидимого цифрового світу з атаками на інформаційні системи підприємств та державні установи України.

"Трек Hidden Code про суперменів IT-галузі, які за лаштунками створюють нову історію українського спротиву ворогу. Наші кібервійська з першого дня повномасштабної війни демонструють нереальну силу та єдність задля спільної перемоги", — прокоментували прем'єру TVORCHI.

Прем’єра фільму "Перший код" запланована на весну цього року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Світлана Лобода презентувала патріотичний кліп, в якому влаштувала танці у костюмах з музею. Також ми розповідали, що кіберполіція викрила шахраїв, які оформлювали кредити на полонених та безвісти зниклих військових ЗСУ.