Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Участник группы Kalush Orchestra сделал предложение любимой во время концерта arrow

Участник группы Kalush Orchestra сделал предложение любимой во время концерта

3 июня 2023 13:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Участник группы Kalush Orchestra сделал предложение любимому во время концерта
Участник группы Kalush Orchestra Виталий Дужик с любимой. Фото: Фото: instagram.com/ukrainka._.a/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Музыкант и битбоксер группы Kalush Orchestra, Виталий Дужик, сделал предложение руки и сердца своей девушке Евгении. Событие произошло на сцене во время концерта.

Видео признания появилось на официальной странице группы в Instagram.

Читайте также:

Во время благотворительного концерта в польском городе Лодзь музыкант вышел на сцену с букетом цветов. Виталий позвал любимую, произнеся: "Ты самая прекрасная, самая веселая девушка в мире, с которой я хочу быть всю жизнь. Выйдешь за меня?", и опустился на одно колено.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by KALUSH (@kalush.official)

Счастливая Евгения ответила "да" и расплакалась от радости. Зрители в зале бурно поддержали пару.

"Она сказала "да". Безгранично люблю. Это момент, который мы запомним на всю жизнь", — подписал видео о соцсети Виталий.

Счастливая невеста. Фото: instagram.com/ukrainka._.a/

Фоловеры музыканта бросились поздравлять влюбленных. Среди первых была реперша Аlyona.Аlyona.

Кстати, возлюбленная Виталия, Евгения, также запостила фото с букетом цветов и кольцом.

Напомним, самый загадочный участник группы Kalush Orchestra, победившей в песенном конкурсе "Евровидение-2022", Килиммен, начал сольную карьеру. Молодой артист представил трек "За стежки" и клип на него.

Ранее Kalush Orchestra посетили имение Арнольда в Калифорнии. Музыканты подарили Арнольду розовую панамку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас