Участник группы Kalush Orchestra сделал предложение любимому во время концерта

Участник группы Kalush Orchestra Виталий Дужик с любимой. Фото: Фото: instagram.com/ukrainka._.a/

Музыкант и битбоксер группы Kalush Orchestra, Виталий Дужик, сделал предложение руки и сердца своей девушке Евгении. Событие произошло на сцене во время концерта.

Видео признания появилось на официальной странице группы в Instagram.

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Во время благотворительного концерта в польском городе Лодзь музыкант вышел на сцену с букетом цветов. Виталий позвал любимую, произнеся: "Ты самая прекрасная, самая веселая девушка в мире, с которой я хочу быть всю жизнь. Выйдешь за меня?", и опустился на одно колено.

Счастливая Евгения ответила "да" и расплакалась от радости. Зрители в зале бурно поддержали пару.

"Она сказала "да". Безгранично люблю. Это момент, который мы запомним на всю жизнь", — подписал видео о соцсети Виталий.

Счастливая невеста. Фото: instagram.com/ukrainka._.a/

Фоловеры музыканта бросились поздравлять влюбленных. Среди первых была реперша Аlyona.Аlyona.

Кстати, возлюбленная Виталия, Евгения, также запостила фото с букетом цветов и кольцом.

Напомним, самый загадочный участник группы Kalush Orchestra, победившей в песенном конкурсе "Евровидение-2022", Килиммен, начал сольную карьеру. Молодой артист представил трек "За стежки" и клип на него.

Ранее Kalush Orchestra посетили имение Арнольда в Калифорнии. Музыканты подарили Арнольду розовую панамку.