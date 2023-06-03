Участник группы Kalush Orchestra сделал предложение любимому во время концерта

Участник группы Kalush Orchestra сделал предложение любимой во время концерта
Музыкант и битбоксер группы Kalush Orchestra, Виталий Дужик, сделал предложение руки и сердца своей девушке Евгении. Событие произошло на сцене во время концерта.
Видео признания появилось на официальной странице группы в Instagram.
Во время благотворительного концерта в польском городе Лодзь музыкант вышел на сцену с букетом цветов. Виталий позвал любимую, произнеся: "Ты самая прекрасная, самая веселая девушка в мире, с которой я хочу быть всю жизнь. Выйдешь за меня?", и опустился на одно колено.
Счастливая Евгения ответила "да" и расплакалась от радости. Зрители в зале бурно поддержали пару.
"Она сказала "да". Безгранично люблю. Это момент, который мы запомним на всю жизнь", — подписал видео о соцсети Виталий.
Фоловеры музыканта бросились поздравлять влюбленных. Среди первых была реперша Аlyona.Аlyona.
Кстати, возлюбленная Виталия, Евгения, также запостила фото с букетом цветов и кольцом.
Напомним, самый загадочный участник группы Kalush Orchestra, победившей в песенном конкурсе "Евровидение-2022", Килиммен, начал сольную карьеру. Молодой артист представил трек "За стежки" и клип на него.
Ранее Kalush Orchestra посетили имение Арнольда в Калифорнии. Музыканты подарили Арнольду розовую панамку.