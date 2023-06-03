Участник гурту Kalush Orchestra зробив пропозицію коханій під час концерту
Сопілкар та бітбоксер гурту Kalush Orchestra, Віталій Дужик, зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Євгенії. Подія сталася на сцені під час концерту.
Відео освідчення з’явилось на офіційній сторінці гурту у Instagram.
Під час благодійного концерту у польському місті Лодзь музикант вийшов на сцену з букетом квітів. Віталій покликав кохану, промовивши: "Ти найпрекрасніша, найвеселіша дівчина у світі, з якою я хочу бути все життя. Вийдеш за мене?", і опустився на одне коліно.
Щаслива Євгенія відповіла "так" і розплакалася від радості. Глядачі у залі бурхливо підтримвали пару.
"Вона сказала "так". Безмежно кохаю Це момент, який ми запам‘ятаємо на все життя", - підписав відео о соцмережі Віталій.
Фоловери музиканта кинулися вітати закоханих. Серед перших була реперка Alyona Alyona.
До речі, кохана Віталія, Євгенія, також запостила фото з букетом квітів та обручкою.
Нагадаємо, найзагадковіший учасник гурту Kalush Orchestra, який переміг у пісенному конкурсі "Євробачення-2022", Килиммен, розпочав сольну кар’єру. Молодий артист презентував трек "За стежки" та кліп на нього.
Раніше Kalush Orchestra завітали до маєтку Арнольда в Каліфорнії. Музиканти подарували Арнольду рожеву панамку.