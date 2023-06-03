Участник гурту Kalush Orchestra зробив пропозицію коханій під час концерту

Учасник гурту Kalush Orchestra Віталій Дужик з коханою. Фото: Фото: instagram.com/ukrainka._.a/

Сопілкар та бітбоксер гурту Kalush Orchestra, Віталій Дужик, зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Євгенії. Подія сталася на сцені під час концерту.

Відео освідчення з’явилось на офіційній сторінці гурту у Instagram.

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Під час благодійного концерту у польському місті Лодзь музикант вийшов на сцену з букетом квітів. Віталій покликав кохану, промовивши: "Ти найпрекрасніша, найвеселіша дівчина у світі, з якою я хочу бути все життя. Вийдеш за мене?", і опустився на одне коліно.

Щаслива Євгенія відповіла "так" і розплакалася від радості. Глядачі у залі бурхливо підтримвали пару.

"Вона сказала "так". Безмежно кохаю Це момент, який ми запам‘ятаємо на все життя", - підписав відео о соцмережі Віталій.

Щаслива наречена. Фото: instagram.com/ukrainka._.a/

Фоловери музиканта кинулися вітати закоханих. Серед перших була реперка Alyona Alyona.

До речі, кохана Віталія, Євгенія, також запостила фото з букетом квітів та обручкою.

Нагадаємо, найзагадковіший учасник гурту Kalush Orchestra, який переміг у пісенному конкурсі "Євробачення-2022", Килиммен, розпочав сольну кар’єру. Молодий артист презентував трек "За стежки" та кліп на нього.

Раніше Kalush Orchestra завітали до маєтку Арнольда в Каліфорнії. Музиканти подарували Арнольду рожеву панамку.