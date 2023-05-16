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Шварценеггер запросив Kalush Orchestra на свою батьківщину

16 травня 2023 14:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Шварценеггер запросив Kalush Orchestra на свою батьківщину
Актор, політик Арнольд Шварценеггер. Фото: REUTERS/LISA LEUTNER
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В столиці Австрії, Відні, проходить міжнародний саміт голлівудського актора, політика, колишнього губернатора американського штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера. На Austrian World Summit 75-річний Арні запросив український гурт Kalush Orchestra. 

Про це музиканти повідомили у своїх соцмережах.

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Зіркова зустріч 

Переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022" відвідали батьківщину Арнольда та взяли участь в саміті. 

"Йо! Ми знову зустрілися з легендою. Арнольд Шварценеггер запросив нас сьогодні на саміт Austrian World Summit у Відні. Вдячні за запрошення та підтримку України! Дуже раді знову зустрітися і поспілкуватися з кумиром дитинства", — повідомили учасники Kalush Orchestra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Це вже не перша зустріч українців та виконавця ролі Термінатора. Восени минулого року Kalush Orchestra завітали до маєтку Арнольда в Каліфорнії. Тоді музиканти подарували Арнольду рожеву панамку. 

Арнольд Шварценеггер та гурт Kalush Orchestra. Instagram/kalush.official

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Шварценеггер заговорив українською в новому кліпі Kalush Orchestra. Також ми писали, що принцеса Уельська, Кейт Міддлтон, знялася в кліпі Kalush Orchestra для відкриття конкурсу "Євробачення-2023", яке пройшло в англійському Ліверпулі.

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