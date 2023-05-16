Шварценеггер запросив Kalush Orchestra на свою батьківщину

Актор, політик Арнольд Шварценеггер. Фото: REUTERS/LISA LEUTNER

В столиці Австрії, Відні, проходить міжнародний саміт голлівудського актора, політика, колишнього губернатора американського штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера. На Austrian World Summit 75-річний Арні запросив український гурт Kalush Orchestra.

Про це музиканти повідомили у своїх соцмережах.

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"Йо! Ми знову зустрілися з легендою. Арнольд Шварценеггер запросив нас сьогодні на саміт Austrian World Summit у Відні. Вдячні за запрошення та підтримку України! Дуже раді знову зустрітися і поспілкуватися з кумиром дитинства", — повідомили учасники Kalush Orchestra.

Це вже не перша зустріч українців та виконавця ролі Термінатора. Восени минулого року Kalush Orchestra завітали до маєтку Арнольда в Каліфорнії. Тоді музиканти подарували Арнольду рожеву панамку.

Арнольд Шварценеггер та гурт Kalush Orchestra. Instagram/kalush.official

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Шварценеггер заговорив українською в новому кліпі Kalush Orchestra. Також ми писали, що принцеса Уельська, Кейт Міддлтон, знялася в кліпі Kalush Orchestra для відкриття конкурсу "Євробачення-2023", яке пройшло в англійському Ліверпулі.