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Удар камерой: в Швеции на телешоу оператор нокаутировал хулигана

5 июня 2023 04:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Удар камерой: в Швеции на телешоу оператор нокаутировал хулигана
Фрагмент съемок танцевального шоу. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Швеции экоактивисты пытались сорвать съемки развлекательного телешоу "Танцы со звездами". Они выбежали на сцену с плакатами и рассыпали вокруг порошок желтого цвета. Но оператор не растерялся и нанес удар первым — хулиганов сбил с ног телекамерой.

Видео инцидента быстро разлетелось в соцсетях и стало вирусным.

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Из видео видно, как на сцену выбегают три молодых человека. И когда один из них развернул плакат с призывом "задуматься об экологии", в него влетела стрела крана с камерой, в результате чего активист оказался на земле.

Заметим, это произошло во время выступления трехкратной олимпийской чемпионки в лыжной гонке Шарлотты Калли.

Напомним, в грузинской адаптации шоу "Танцы со звездами" уже шесть эфиров участвовали певица Оля Полякова и хореограф Макс Ежов. На паркете украинские знаменитости не только удивляли своими талантами, но и призывали поддерживать Украину.

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