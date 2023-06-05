Удар камерой: в Швеции на телешоу оператор нокаутировал хулигана

Фрагмент съемок танцевального шоу. Фото: Google

В Швеции экоактивисты пытались сорвать съемки развлекательного телешоу "Танцы со звездами". Они выбежали на сцену с плакатами и рассыпали вокруг порошок желтого цвета. Но оператор не растерялся и нанес удар первым — хулиганов сбил с ног телекамерой.

Видео инцидента быстро разлетелось в соцсетях и стало вирусным.

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Из видео видно, как на сцену выбегают три молодых человека. И когда один из них развернул плакат с призывом "задуматься об экологии", в него влетела стрела крана с камерой, в результате чего активист оказался на земле.

Заметим, это произошло во время выступления трехкратной олимпийской чемпионки в лыжной гонке Шарлотты Калли.

В Швеции экоактивисты попытались сорвать выступление танцоров, но оператор разнес их камерой.



Блестящая операторская работа pic.twitter.com/92uxM5Tpwf — STARLINK (@lgj170) May 29, 2023

Напомним, в грузинской адаптации шоу "Танцы со звездами" уже шесть эфиров участвовали певица Оля Полякова и хореограф Макс Ежов. На паркете украинские знаменитости не только удивляли своими талантами, но и призывали поддерживать Украину.