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Удар камерою: у Швеції на телешоу оператор нокаутував хулігана

5 червня 2023 04:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Удар камерою: у Швеції на телешоу оператор нокаутував хулігана
Фрагмент зйомок танцювального шоу. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Швеції екоактивісти намагалися зірвати зйомки розважального телешоу "Танці з зірками". Вони вибігли на сцену з плакатами та почали розсипати навколо порошок жовтого кольору. Але оператор не розгубився і наніс удар першим — хуліганів збив з ніг телекамерою.

Відео інциденту швидко розлетілося у соцмережах та стало вірусним.

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З відео видно, як на сцену вибігають троє молодиків. І коли один із них розгорнув плакат із закликом "замислитися про екологію", до нього влетіла стріла крана з камерою, внаслідок чого активіст опинився на землі.

Зауважимо, це відбулося під час виступу триразової олімпійської чемпіонки в лижних перегонах Шарлотти Калли. 

Нагадаємо, в грузинській адаптації шоу "Танці з зірками" вже шість ефірів поспіль брали участь співачка Оля Полякова та хореограф Макс Єжов. На паркеті українські знаменитості не тільки вражали своїми талантами, але й закликали підтримувати Україну.

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