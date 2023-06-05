Удар камерою: у Швеції на телешоу оператор нокаутував хулігана

Фрагмент зйомок танцювального шоу. Фото: Google

У Швеції екоактивісти намагалися зірвати зйомки розважального телешоу "Танці з зірками". Вони вибігли на сцену з плакатами та почали розсипати навколо порошок жовтого кольору. Але оператор не розгубився і наніс удар першим — хуліганів збив з ніг телекамерою.

Відео інциденту швидко розлетілося у соцмережах та стало вірусним.

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З відео видно, як на сцену вибігають троє молодиків. І коли один із них розгорнув плакат із закликом "замислитися про екологію", до нього влетіла стріла крана з камерою, внаслідок чого активіст опинився на землі.

Зауважимо, це відбулося під час виступу триразової олімпійської чемпіонки в лижних перегонах Шарлотти Калли.

В Швеции экоактивисты попытались сорвать выступление танцоров, но оператор разнёс их камерой.



Блестящая операторская работа pic.twitter.com/92uxM5Tpwf — STARLINK (@lgj170) May 29, 2023

Нагадаємо, в грузинській адаптації шоу "Танці з зірками" вже шість ефірів поспіль брали участь співачка Оля Полякова та хореограф Макс Єжов. На паркеті українські знаменитості не тільки вражали своїми талантами, але й закликали підтримувати Україну.